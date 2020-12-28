Лучше всего к Новому году подготовлены 3 поселения района

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшее оформление и подготовку сельских поселений Динского района к Новому году.

Победители:

Среди сельских поселений численностью населения до 10 тысяч 1 место у Красносельского.

Среди поселений численностью населения свыше 10 тысяч 1 место у Нововеличковской.

Среди поселений, где проживает более 15 тысяч человек, победителем признано Васюринское сельское поселение.

Всем победителям новогоднего конкурса вручили сертификаты на получение оргтехники для нужд местных администраций.