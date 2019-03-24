На Кубани выберут лучших молодых специалистов в сфере образования

29 марта станут известны победители конкурса "Педагогические дебют". Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, основная цель мероприятия – выявление талантливых молодых педагогов образовательных организаций и создание условий для их профессионального развития и карьерного роста.

Всего три номинации: «Молодой учитель общеобразовательной организации», «Молодой педагог учреждения дополнительного образования» и «Молодой преподаватель профессиональной образовательной организации».

В заочном этапе конкурса приняли участие 79 молодых педагогов из школ, учреждений дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций.

По итогам заочного этапа 45 педагогов допущены к очному этапу, который пройдет с 27 марта в Краснодаре.