Люди платили коммуналку с комиссией. Прокуратура района выявила нарушение





Прокуратура Динского района выявила нарушение требований законодательства в сфере защиты прав потребителей при оплате коммунальных услуг.

Дело в том, что организация водопроводно-коммунального комплекса поселка Южного не обеспечила возможность абонентам оплачивать услуги по водоснабжению без комиссии.

«По материалам проверки прокуратурой района в отношении директора указанной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.8 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого руководитель организации водопроводно-коммунального комплекса привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей», - пояснила помощник прокурора Динского района, юрист 2 класса Елена Хатунцева.

После вынесения представления прокуратурой района организация заключила соглашение с кредитным учреждением, и теперь абоненты могут оплачивать коммуналку без комиссии.