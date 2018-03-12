Люди стали менять имена, а молодожены «повзрослели»

В конце прошлого года органы загса по всей России отметили столетний юбилей. Заведующая отделом Динского района Юлия Рощупкина рассказала об особенностях работы и интересных фактах.

В перечень услуг загса входят регистрация брака, рождение детей, смертность. Какова статистика на данный момент по этим показателям в 2017 и 2016 годах? Снижаются или увеличиваются цифры в этих категориях?

– В 2017 году отмечается снижение количества рождений. В этот период на свет появились 1262 малыша, в 2016 году было зарегистрировано 1635 рождений. Зато увеличилось количество двоен и троен. Смертность по-прежнему продолжает превышать рождаемость, но по сравнению с 2016 годом в 2017-м показатель немного уменьшился. В 2016 году зарегистрировано 1758 смертей, в 2017-м – 1684. Исходя из архивов, которые сохранились (во время войны часть их была уничтожена), ориентировочно с 1945 года в нашем районе было зарегистрировано 65649 браков на 6 марта, рождений – 111375. На уровне края работа нашего отдела загс входит в десятку крупнейших районов.

Поток людей, желающих воспользоваться услугами загса, большой, хватает ли сотрудников?

– К сожалению, специалистов не так много, как хотелось бы. В одном кабинете, где регистрируются рождения и смерти, находятся 3 специалиста. По нормам, у каждого должен быть отдельный кабинет. Поток людей большой, так как мы занимаемся не только регистрацией рождений, смертей, браков, но выдаем повторные свидетельства, справки, занимаемся исправлениями в старых актовых записях, где были допущены ошибки, и так далее. Сейчас, например, люди активно стали менять персональные данные: фамилии, имена, отчества. Как мужчины, так и девушки. Одна из причин – неблагозвучность.

Вы говорите, многие меняют имена, а как сейчас называют молодые мамы своих новорожденных?

– Популярными вновь становятся русские имена: Мирослава, Прохор, Захар, Ярослав. Но, к сожалению, мало девочек называют Олями, Верами, Людмилами, Нинами, Любовями.

Поговорим о регистрации брака. Можно ли забронировать дату не за 2 месяца до регистрации брака, а, например, за 3-4?

– Да, конечно. Есть сайт управления загса, там можно подробнее ознакомиться с этой услугой и с помощью госуслуг за полгода до торжества забронировать время и дату, которая закрепляется. Но в любом случае паре необходимо прийти не более чем за 2 месяца до регистрации брака и подать заявление на забронированную дату, иначе бронь снимается.

Приходят ли в загс Динского района возрастные пары для регистрации брака?

– Да, женятся люди и старше 60 лет. Недавно была одна очень приятная пара. Они много лет прожили вместе и решили узаконить свои отношения, обменялись кольцами.

Какова тенденция регистраций в целом? «Повзрослели» или «помолодели» молодожены?

– Повзрослели. У нас разрешена регистрация брака с 18 лет, но если, например, невеста ждет ребенка, с разрешения Управления по вопросам семьи и детства и постановления главы администрации мы расписываем с 16 лет. Раньше таких пар было по две-три в месяц, а сейчас за год всего 3 пары. Средний же возраст молодоженов – от 26-27 лет и старше. Многие вступают в брак ближе к 30 годам.

А кто разводится чаще – пары, которые много лет прожили вместе, или те, что недавно связали себя узами брака?

– Многие молодые пары разводятся в промежуток времени до 3 лет. Но есть и те, кто воспитал уже детей, внуков, но все же решают дальше идти по жизни врозь.

За что вы любите свою работу?

– Регистрация брака – это прекрасное событие, но еще очень много пожилых людей обращаются к нам за помощью с документами. Когда ты им помогаешь и видишь искреннюю радость в их глазах, у самой наворачиваются слезы. Когда ты даришь добро и с помощью твоих усилий человеку удается сдвинуть с мертвой точки его дело, получаешь колоссальное удовольствие.



