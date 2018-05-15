Мальчик с ДЦП медленно идет на поправку, но помощь все еще нужна
Сегодня, 15 мая, к нам в редакцию пришла Ольга Гринченко с сыном Толиком на руках. "Мы опять к вам..." — будто извиняясь, начала разговор Ольга. Семья, которая борется с тяжелым диагнозом мальчика — детским церебральным параличом. Недуг приобретенный, поэтому надежда на выздоровление есть.
Мы не первый раз пишем о Толике. И, как рассказывает мама, не безрезультатно. На собранные деньги уже получилось отправить мальчика на лечение в Евпаторию, где он прошел курс реабилитации. Результаты есть! Толя теперь может вставать на локти, пытается подниматься и даже пьет из кружки. Раньше все эти простые, на взгляд здорового человека, действия не удавались малышу.
Конечно, одного курса очень мало, лечение необходимо проходить хотя бы два раза в год. Толику сейчас 7 лет, врачи говорят, что до 9 есть шансы поднять парнишку на ноги.
Один курс, который длится месяц, стоит 123 900 рублей. 15 мая Толик с мамой должны были снова отправиться в Евпаторию, но не хватило денег. На данный момент семья сумела собрать 100 000 рублей, соответственно, нужно еще 23 900.
Под одним из материалов о семье Гринченко читатели оставили комментарий: "В Евпаторию путевки дают бесплатно..." Верно, но не в реабилитационный центр. "Бесплатные путевки дают только в санаторий и в основном московским ребятам. И в санатории не проводят того лечения, которое нужно нам с Толей", — уточняет Ольга.
Если вы неравнодушны к горю этой семьи, можете оказать посильную помощь:
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Комментарии
Вот ЗАЧЕМ редакция ВРЁТ на весь интернет!? ДЦП НЕ ЛЕЧИТСЯ в принципе! Шансов НЕТ ни до 9-ти, ни до 109-ти... Мама путешествует за чужой счёт, пользуясь сердобольностью малограмотных людей! Как и врачи, сосущие деньги.
У парнишки уже сейчас мозг нормально не работает, образования не будет, либидо БУДЕТ переть.... ЧТО ДАЛЬШЕ, когда родителям будет 60-70 лет? А ведь они ЗНАЛИ про ДЦП! Знали.
Бизнес! Ничего личного...
"Либидо будет переть", как у тебя, Сёма?
Семён отчасти прав,в ряде случаев терапия имеет смысл, но в данном случае шансов судя по фото - ноль.Чистый бизнес. Как и, например, выхаживание новорождённых весом по 500 грамм.Один из десяти вырастет нормальным - и всем его показывают - смотрите, результат налицо!!Про девятерых оставшихся глубоких инвалидов, не доживших до совершеннолетия никто не вспоминает..Про либидо Семён как всегда - не мог херни не спороть конечно, ну это у него больная тема.
Откуда родители могли знать о том, что это случится?Вы, Горбунков, не лезли бы со своими нездоровыми рассуждениями в темы, в которых некомпетентны. ДЦП в ряде случаев является последствием перинатальной травмы, то есть полученной в момент родов.
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