Мальчик с ДЦП медленно идет на поправку, но помощь все еще нужна

Мы не первый раз пишем о Толике. И, как рассказывает мама, не безрезультатно. На собранные деньги уже получилось отправить мальчика на лечение в Евпаторию, где он прошел курс реабилитации. Результаты есть! Толя теперь может вставать на локти, пытается подниматься и даже пьет из кружки. Раньше все эти простые, на взгляд здорового человека, действия не удавались малышу.

Конечно, одного курса очень мало, лечение необходимо проходить хотя бы два раза в год. Толику сейчас 7 лет, врачи говорят, что до 9 есть шансы поднять парнишку на ноги.

Один курс, который длится месяц, стоит 123 900 рублей. 15 мая Толик с мамой должны были снова отправиться в Евпаторию, но не хватило денег. На данный момент семья сумела собрать 100 000 рублей, соответственно, нужно еще 23 900.

Под одним из материалов о семье Гринченко читатели оставили комментарий: "В Евпаторию путевки дают бесплатно..." Верно, но не в реабилитационный центр. "Бесплатные путевки дают только в санаторий и в основном московским ребятам. И в санатории не проводят того лечения, которое нужно нам с Толей", — уточняет Ольга.

Если вы неравнодушны к горю этой семьи, можете оказать посильную помощь:



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