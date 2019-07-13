Мальчику нужна инвалидная коляска, чтобы пойти в 1 класс

Улыбчивый Костя Веприков - один из героев нашей новогодней акции. Каждый год в декабре мы объявляем акцию по сбору подарков для детей-инвалидов. Мы рассказываем истории малышей, которые с самого юного возраста борятся с недетскими диагнозами, а вы помогаете нам собирать деньги на исполнение их желаний.





У Кости очень редкое генетическое заболевание – спинально-мышечная атрофия. Это слабость всех мышц – и скелетных, и тех, что поддерживают внутренние органы. Мальчик просто не может долго ходить – падает. При этом Костя остается очень позитивным и любознательным, любит спорт, общение с детками. Мечтает играть в футбол.

На Новый год с вашей помощью мы собрали для Кости отличный подарок – множество наборов «Лего». Мальчик увлеченно строит из маленьких деталей большие конструкции, любит играть с лего-человечками, и все это с такой искренней, жизнерадостной улыбкой! Привезли мы тогда и сладкие подарки для старшего брата Кости и его младшей сестренки. В семье растут трое деток.









В этом году Костя собирается идти в первый класс. Смышленый и любознательный – учебу он потянет. Но именно «ходить» в школу он не сможет, нужно ездить. Ему нужна удобная, легкая и прочная коляска, чтобы играть со сверстниками, быть в кругу друзей. Такую коляску родители нашли на выставке. Это Hoggi cleo. Она очень легкая и маневренная – именно это и нужно Косте.





Костя может ходить и стоять, но недолго.

Стоимость коляски – 206 тысяч рублей. 108 семья уже собрала, осталось 98 тысяч.

Мама Кости Екатерина Веприкова обращается к неравнодушным жителям с просьбой помочь собрать недостающую сумму. Для Кости это шанс включиться в нормальную жизнь, прожить радостные детские моменты в кругу сверстников.

Карта Сбербанка

4276300039348944 (рубли)

Получатель: Екатерина Александровна Веприкова

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