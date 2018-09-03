Мальчику нужны костыли для реабилитации

В Динской район недавно переехала многодетная семья из Волгоградской области. Они воспитывают 8 приемных детей. И так случилось, что одному из них нужна помощь. Дело в том, что у 8-летнего мальчика врожденное двустороннее плоскостопие. Ему прооперировали одну конечность, и теперь полгода он проведет в гипсе. Для того чтобы реабилитация прошла успешно и ребенок смог полноценно посещать школу, ему нужны костыли. Если у кого-то есть возможность помочь семье, вам будут очень признательны.

Для мальчика нужны деревянные костыли на рост 130 см, вес 27 кг. Оставить их можно или в Управлении по вопросам семьи и детства (ст. Динская, ул. Луначарского, 13), или в БОУ СОШ № 5 (ст. Пластуновская, ул. Мира, 26), или в ст. Пластуновской, на ул. Динской, 76.