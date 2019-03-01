Маленький Родион срочно нуждается в помощи

Уже не первый раз «РВС» помогает со сбором средств для Родиона Поплавского.

«Нам необходимо попасть на занятия в центр Татьяны Поляковой в Евпатории. Они начинаются с 18 марта 2019 года. Я до последнего не выкладывала информацию о сборе, так как надеялась на положительный ответ фондов. Но, увы, ответ отрицательный, чему я уже не удивлена», - рассказала мама мальчика Яна Поплавская.

Сумма сбора – 123 000 рублей.

Сюда входит:

1. Реабилитации в центре Татьяны Поляковой. Сумма — 60 000 рублей. Включает в себя работу с логопедом, дефектологом, нейропсихологом, сказкотерапию.

2. Занятия с Валентиной (необходимо дополнить и скорректировать упражнения), сумма — 24 000 рублей.

3. Аренда квартиры. 1300 руб. х 30 дней = 39 000 рублей.

«Все эти полгода мы старались справиться самостоятельно. Оплачивали занятия логопеда, бобат-терапию, покупали новый инвентарь и новые технические средства для Родиона. Съездили на январский курс к Валентине в Евпаторию по двигательной коррекции. Купили новый дорогостоящий препарат, который очень сложно достать и его нет в России. Это все огромные затраты для нашей семьи. Но мы все равно изо всех сил стараемся и по возможности выкручивается сами. Но сейчас нам нужна ваша помощь! Без вас нам не справиться. Пожалуйста, откликнитесь!!! Ведь Родюшечке так нужны занятия с Татьяной Александровной. У Родиона симптоматическая эпилепсия, атрофия лобно-височных долей, БУЛЬБАРНЫЙ СИНДРОМ. Это синдром, при котором поражаются языкоглоточный, блуждающий и подъязычный нервы. При рождении у Родиона была полная утрата жевательного и глотательного рефлекса, но благодаря Татьяне Поляковой Родион уже может глотать и немножко жевать. Пожалуйста, Помогите Родиону справиться с болезнью!» - умоляет мама Яна.





Реквизиты для помощи Родиону:

Карта СБЕРБАНКА: 4276 3000 2008 0563

Получатель:

Поплавская Яна Владимировна (мама)