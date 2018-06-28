Маленькому Артему нужна помощь

В редакцию «РВС» обратилась Нонна Акопян из станицы Новотитаровской. Ее ребенок нуждается в дорогостоящем лечении и реабилитации.

Женщина рассказала свою историю:

«Дорогие друзья, хочу обратиться к вам с просьбой о помощи в сборе средств для лечения моего сына.

Артем родился 11.03.17г, родился в срок, беременность проходила хорошо, плод был крупный 4240 г., 58см. Первый и единственный ребенок. Роды были тяжелые, и вследствие гипоксии, мозг пострадал. 3 дня на ИВЛ и 10 дней в реанимации, судороги.

Через два месяца только попали домой. Пять месяцев были ежедневные эпилептические приступы, сейчас их нет с декабря 2017 г., и нам теперь нужно проводить реабилитацию.

У Артема сейчас множество диагнозов: симптоматическая эпилепсия, частичная атрофия мозга, спастический тетрапарез, наружно-внутренняя гидроцефалия заместительного характера, ЧАЗН. Нужны деньги на лечение и реабилитацию.

Я одна с ребенком, отцу он такой оказался не нужен, пенсии не хватает, а реабилитация ДЦП стоит огромных денег. Прошу помочь всех неравнодушных!»

Карта «Сбербанка» для перечисления средств: 4276 3000 4968 9196 (Нонна Акопян — мама).

Телефоны: 8 (918) 682-60-01; 8 (928) 208-01-41.