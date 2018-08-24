В Динскую ЦРБ поступил малыш, который отравился жидкостью для мытья авто

Вчера, 23 августа, двухлетний малыш из поселка Зеленопольского (населенный пункт относится к Краснодару, но ребенок всегда получал медицинское обслуживание в Агрономе) нашел в доме средство для мытья автомобилей, содержащее щелочь, открыл его и глотнул. Родители, увидев, что произошло, в этот же момент вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали в Динскую ЦРБ.

Сегодня, 24 августа, его переводят в краевую больницу в состоянии средней степени тяжести. Малыш получил ожог ротовой полости.

И это не единичный случай. 21 августа в Динскую ЦРБ поступил годовалый мальчик из Новотитаровской. В данном случае были подозрения, что ребенок глотнул химическую жидкость. Но здесь, в отличие от предыдущей истории, все обошлось легкой формой. В скором времени маленького пациента выписывают.

Напомним, "РВС" неоднократно писала материалы о том, что именно дома ребенка могут подстерегать опасности на каждом шагу и родителям необходимо все время быть бдительными и не выпускать детей из поля зрения, особенно малышей.