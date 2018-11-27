Малыши подарили мамам световозвращающие брелки

В рамках акции «Юный пешеход» в детском саду № 59 станицы Новотитаровской прошел мастер-класс под названием «Любить – значит защищать!», посвящённый Всемирному дню матери.

Мероприятие было направлено на популяризацию использования световозвращающих элементов пешеходами при движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.





В день праздника дети решили сделать подарки – «сердечки-брелки» – своим мамочкам, чтобы позаботиться об их безопасности на дорогах. Подарок не только приятный, но и полезный.





Перед началом мастер-класса по изготовлению брелков-световозвращателей состоялся показ необычной модной одежды. Воспитанники детского сада представили вниманию зрителей коллекцию модной одежды «Безопасный круглый год». Родители продумали, как оформить светоотражающей лентой и различными световозвращающими элементами повседневную одежду своих детей. Получились очень интересные варианты.





Маленькие ЮИДовцы отряда «Светофорчик» продемонстрировали светоотражающие жилеты и напомнили всем собравшимся о необходимости носить на одежде световозвращатели.

Совместно с педагогами и сотрудником отделения пропаганды БДД Евгенией Плотниковой мамы и детки приняли участие в увлекательном и творческом мастер-классе по изготовлению световозвращателей. Эти брелки-сердечки будут оберегать маму и помогут избежать неприятных происшествий на дороге.



