Малыши Динского района поздравили своих мам с праздником (видео)





В преддверии Дня Матери двенадцатилетний ученик 6 «Б» класса динской школы № 1 Малик Успанов написал стихотворение.

Мамочка





Кто роднее всех на свете?

Отвечают дружно дети:

«Это мамочка! Да, да!»

С ней невзгоды и печали –

Это вовсе не беда.

Даже если с бородой и с усами,

Дом есть свой.

Но для мамы ты – малыш

И как ляля в люльке спишь.

И скажу вам по секрету,

Что добро на всю планету

Лишь от мамочки идет.

Столько за день успевает,

Дел – водоворот!

И сготовит, и погладит,

Постирает, мир наладит

У себя в семье.

Мне с уроками поможет

И прическу всем уложит,

Но забудет о себе...

Что ж ты, мамочка,

Не ляжешь: не поспишь,

Не отдохнешь?

Я люблю тебя, родная!

Ляг в постель

И вмиг заснешь.