Малыши Динского района поздравили своих мам с праздником (видео)
25 ноября все мамы будут отмечать свой праздник. Журналисты «РВС» узнали у самых маленьких, что бы они хотели пожелать самым родным женщинам в их жизни.
В преддверии Дня Матери двенадцатилетний ученик 6 «Б» класса динской школы № 1 Малик Успанов написал стихотворение.
Мамочка
Кто роднее всех на свете?
Отвечают дружно дети:
«Это мамочка! Да, да!»
С ней невзгоды и печали –
Это вовсе не беда.
Даже если с бородой и с усами,
Дом есть свой.
Но для мамы ты – малыш
И как ляля в люльке спишь.
И скажу вам по секрету,
Что добро на всю планету
Лишь от мамочки идет.
Столько за день успевает,
Дел – водоворот!
И сготовит, и погладит,
Постирает, мир наладит
У себя в семье.
Мне с уроками поможет
И прическу всем уложит,
Но забудет о себе...
Что ж ты, мамочка,
Не ляжешь: не поспишь,
Не отдохнешь?
Я люблю тебя, родная!
Ляг в постель
И вмиг заснешь.
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