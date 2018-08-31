Малышка из Динской отравилась уксусной эссенцией

Малышка из Динской отравилась уксусной эссенцией

Малышка из Динской отравилась уксусной эссенцией

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12 часов назад ДинскаяДинской районНовости Динского районаОтравлениеРебенок выпил уксусную эссенциюРебенок выпил эссенциюУксусная эссенция

Вчера, 30 августа, в Динскую ЦРБ поступила малышка 1 года  и 11 месяцев с отравлением уксусной эссенцией. Как стало известно "РВС", пока мама была в соседней комнате, ребенок отправился на кухню, открыл холодильник и взял из дверцы бутылочку с жидкостью. После этого девочка налила эссенцию в кружку и сделала глоток. В слезах малышка побежала к маме. Незамедлительно родители обратились за помощью к медикам.

В ЦРБ ребенку сделали промывание и тут же транспортировали в краевую больницу с ожогом пищевода. 

Напомним, это не первый случай за этот месяц. На прошлой неделе двухлетний ребенок отравился жидкостью для мытья автомобиля. 

Врачи не устают повторять родителям: не оставляйте малышей без присмостра!

Справка

Ожогов можно избежать, если:

  • во время приготовления блюд или глажки одежды держать детей подальше от горячей плиты и утюга;

  • плиты и вовсе необходимо устанавливать высоко или откручивать ручки конфорок, чтобы малыш не смог до них достать;

  • подальше от глаз малышей должны находиться и легковоспламеняющиеся жидкости, например, бензин,керосин, а также петарды, спички;

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