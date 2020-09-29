Малышке Милане нужен укол за 2 миллиона долларов

Родители 11-месячной Миланы Пшенко собирают средства на дорогостоящее лечение. Малышке поставили диагноз: спинальная мышечная атрофия 1 типа. Мышцы всего тела стремительно слабеют: ноги, руки, шея, спина. Милана не держит голову, не сидит без поддержки. Ест через трубку в животе. Нужна специальная ортопедия, чтобы недопустить осложнений.

Стоимость укола, который дает шанс на жизнь, — 2,2 млн долларов. На данный момент собрано чуть более 45 % от общей суммы.

«Мы обращаемся к вам с просьбой поддержать наш сбор и помочь спасти Милану.

Ее жизнь и здоровье зависят от своевременного лечения. Ваша помощь – единственный для нее шанс на полноценную жизнь. Другой возможности у нее просто нет. Мы просим вас оказать посильную финансовую и информационную помощь. Ваше участие подарит Милане жизнь», – говорят родители Миланы.

22.09.2020 г. был выпуск телепередачи «Мужское женское», в которой семья Пшенко приняла участие. Многомиллионная публика увидела всю боль и надежду на чудо этих людей.

От здоровой, полноценной, веселой, беззаботной жизни Милану отделяет всего один укол препарата Zolgensma. «Мы прошли уже больше половины пути, включая 5 уколов спинразы. Милана ждет своего спасительного укола, она очень хочет жить», – с надеждой говорят мама и папа девочки.

Мы также присоединяемся к помощи малышке. Кто неравнодушен к чужому горю, откликнитесь! От нас с вами зависит человеческая жизнь.

Спасите жизнь Миланы, сделав перевод на любой из реквизитов:

СБЕР 5451 5200 2160 1463

SERGEI PSHENKO +79852120555



АЛЬФА-БАНК 4584 4328 1047 3794

SERGEI PSHENKO до 03/2025

Карта привязана к +79151813826

Аккаунт в инстаграме: @milanawinsma



