Мама малыша-инвалида столкнулась с проблемой в поликлинике

Маму малыша с диагнозом ДЦП возмутила ситуация в поликлинике. Получить направление оказалось для нее настоящей проблемой.

“Мы были в поликлинике нашей, сдавали кровь. Мне нужны направления в город в ДДЦ: невролог, ортопед, пульмонолог. К двум мы получили направления, а вот к ортопеду очень большая очередь по записи и без записи. Мы были без записи, так как ее на этот месяц нет. Почти час просидели в очереди. Вышла медсестра, я ей сказала, что нам нужно направление в детский диагностический центр, на что она направила нас в 18 кабинет. В 18 кабинете сказали, без записи ортопеда в карте они ничего не дадут. Я направилась к заведующей, спросила, почему указ президента “О внеочередном обслуживании льготных категорий граждан в учреждениях здравоохранения” не действует в нашей поликлинике – на перевела разговор на тему: зачем нам ортопед? В этот день мы так и не попали к нему на прием. Просто интересно, почему в Краснодаре висят таблички об указе, а у нас, получается, он не исполняется или как?” – рассказывает молодая мама.

Мы обратились к главному врачу Динской ЦРБ Сергею Чикишеву за комментарием по этому вопросу.

“Этот ребенок состоит на диспансерном учете с рождения. Получает противорецидивное лечение. 8 августа он находился на лечении в детской инфекционной больнице Краснодара, где получил углубленное обследование. Учитывая, что после госпитализации прошел 1 месяц, следующий плановый осмотр только через 3-6 месяцев. В срочном направлении к специалистам ребенок не нуждается”, – ответил он.