Мама малыша-инвалида столкнулась с проблемой в поликлинике
Маму малыша с диагнозом ДЦП возмутила ситуация в поликлинике. Получить направление оказалось для нее настоящей проблемой.
“Мы были в поликлинике нашей, сдавали кровь. Мне нужны направления в город в ДДЦ: невролог, ортопед, пульмонолог. К двум мы получили направления, а вот к ортопеду очень большая очередь по записи и без записи. Мы были без записи, так как ее на этот месяц нет. Почти час просидели в очереди. Вышла медсестра, я ей сказала, что нам нужно направление в детский диагностический центр, на что она направила нас в 18 кабинет. В 18 кабинете сказали, без записи ортопеда в карте они ничего не дадут. Я направилась к заведующей, спросила, почему указ президента “О внеочередном обслуживании льготных категорий граждан в учреждениях здравоохранения” не действует в нашей поликлинике – на перевела разговор на тему: зачем нам ортопед? В этот день мы так и не попали к нему на прием. Просто интересно, почему в Краснодаре висят таблички об указе, а у нас, получается, он не исполняется или как?” – рассказывает молодая мама.
Мы обратились к главному врачу Динской ЦРБ Сергею Чикишеву за комментарием по этому вопросу.
“Этот ребенок состоит на диспансерном учете с рождения. Получает противорецидивное лечение. 8 августа он находился на лечении в детской инфекционной больнице Краснодара, где получил углубленное обследование. Учитывая, что после госпитализации прошел 1 месяц, следующий плановый осмотр только через 3-6 месяцев. В срочном направлении к специалистам ребенок не нуждается”, – ответил он.
Комментарии
Просто офигеть можно от того что творится в наших больницах!!! Вы что совсем границ не видите,о чем говорит главврач???? Т.е. если ребенок инвалид в августе болел и был в больнице и сдавал все анализы, то по логике главврача должен почувствовать себя плохо или заболеть по графику через 3 месяца???? Вы думаете мама с ребенком инвалидом от нечего делать по поликлиникам бродит??? Каждый случай индивидуален,может ему нужен доктор сегодня и сейчас!!! Уважаемые доктора,пожалуйста помимо вашей профессии доктор будьте еще и людьми!!! Такое впечатление что если бы этому ребенку выписали внеочередное направление всех бы врачей уволили или лишили зарплаты. Господи, что же это происходит?!!!
Полностью согласна с Вами!!!!!!! И не только я уверена,а многие жители Динского района!!!! Дай Бог таким врачам,и.о Говно столько здоровья и счастья всем членам их семьи,близким и родным!!!! Все возвращается!!!! Горите в аду!!!!