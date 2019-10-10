Мама Саши Печенова: «Огромное спасибо всем, кто нам помог!»

«РВС» уже не раз писала про Сашу Печенова, которому собирали деньги на реабилитацию, что называется, всем миром. К счастью, процедуры дают результат и есть положительная динамика. Мама мальчика Кристина выражает благодарность всем, кто не прошел мимо и помог: «От всей нашей семьи и моего материнского сердца хочу поблагодарить коллектив газеты «РВС» за вашу помощь — после размещения информации о Сашеньке очень много неравнодушных людей начали переводить деньги со словами поддержки. За две недели собрано 90 тысяч. Это большое чудо для Сашеньки, ведь есть шанс, что весь сбор будет закрыт. Слава Богу, откликнулись вот такие замечательные люди. Отдельное спасибо Южной охранной фирме за помощь, поддержку, неравнодушие, понимание и доброту!!! Благодарю всех неравнодушных людей, которые не прошли мимо нашей беды. Спасибо Вам за помощь, участие и веру! От всей души благодарю за каждый рубль, за каждую молитву! Низкий Вам всем поклон, дорогие наши волшебники!».

Сейчас семье не хватает еще 87,5 тысяч рублей на новый курс реабилитации, который начнется в январе 2020 года.

Все, кто хочет помочь, могут перечислить денежные средства на карту мамы: 6762 8030 90242 73453 (Кристина Александровна Печенова).

Карта привязана к телефону 8-900-235-77-39.