В редакцию массово поступает вопрос по выплатам детям от 3 до 16 лет от матерей, у которых больше одного ребенка.

«Выплаты всем приходят по-разному. Кому-то на всех детей одной суммой, а кому-то на одного ребенка пришли, на другого – нет», – сообщила одна из подписчиц.

«Заявление подано 12 мая на троих детей. 31 мая рассмотрено и одобрено. 1 июня получила средства только на двоих детей в размере 20 тыс. Отказа на третьего ребенка нет. Но и денег тоже», – написала другая.

В управлении Пенсионного фонда в Динском районе прокомментировали ситуацию.

«Все заявления, которые подаются в массовом порядке через «Госуслуги», автоматически обрабатываются. Если граждане допускают ошибку в свидетельстве о рождении ребенка, актовой записи, СНИЛСе, реквизитах банка или где-то еще, соответственно, может такое получиться, что данные ребенка не прошли. Иначе выплату на всех отправили бы одной суммой» – пояснили в организации.

Там рассказали, что делать в такой ситуации.