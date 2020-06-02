Мамы: "Почему не все дети с 3 до 16 лет в семье получили выплаты?"
В редакцию массово поступает вопрос по выплатам детям от 3 до 16 лет от матерей, у которых больше одного ребенка.
«Выплаты всем приходят по-разному. Кому-то на всех детей одной суммой, а кому-то на одного ребенка пришли, на другого – нет», – сообщила одна из подписчиц.
«Заявление подано 12 мая на троих детей. 31 мая рассмотрено и одобрено. 1 июня получила средства только на двоих детей в размере 20 тыс. Отказа на третьего ребенка нет. Но и денег тоже», – написала другая.
В управлении Пенсионного фонда в Динском районе прокомментировали ситуацию.
«Все заявления, которые подаются в массовом порядке через «Госуслуги», автоматически обрабатываются. Если граждане допускают ошибку в свидетельстве о рождении ребенка, актовой записи, СНИЛСе, реквизитах банка или где-то еще, соответственно, может такое получиться, что данные ребенка не прошли. Иначе выплату на всех отправили бы одной суммой» – пояснили в организации.
Там рассказали, что делать в такой ситуации.
Не волноваться. Заявления принимаются до 1 октября. Времени еще много.
Дождаться решения ПФР. Оно приходит на электронный ящик заявителя, который привязан к «Госуслугам».
Повторно подать заявление на того ребенка, который не прошел. При заполнении все сведения указать правильно и внимательно их проверить.
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