Мария Мелкумян: «1000 лет в плену… творчества». Премьера песни

Написать песню, вложить в нее всю свою душу, связаться с известными музыкантами, чтобы именно они сделали аранжировку, спеть композицию и выпустить в свет клип – на это решилась наша землячка Мария Мелкумян.

Она по-настоящему счастлива, что ей удалось воплотить свою мечту и поделиться творчеством с людьми. Совсем скоро ее песня «1000 лет в плену…» выйдет на ее ютуб-канале. Уже сейчас, по признаниям Марии, ее детище оценивают слушатели.

«Мне так приятно, когда мне говорят, что моя песня до мурашек, и таких отзывов уже довольно много», – признается автор и исполнитель.

Творческий путь

«Я всегда пребывала в творчестве, со школьной скамьи писала стихи, училась 7 лет в музыкальной школе по классу фортепиано, и вот тогда, я помню, переделала слова одной из песен и всем классом мы ее пели. Писала стихи, рассказы, планировала поступить в институт культуры, но не получилось. И все же любовь к музыке меня никогда не покидала. Если я не слушаю музыку, даже работа не идет», – улыбается Мария.

Долгие годы она трудилась в газете «РВС», ее наши читатели помнят как менеджера по объявлениям в офисном киоске. Женщина признается: работа в творческой среде помогала ей воплощать свои порывы – стихи не раз выходили на страницах издания. Возможно, именно это и было толчком к ее развитию как автора-исполнителя.

«Я не так давно начала писать именно песни. Бывало, что какие-то наброски уже имелись, я дописала, объединила – и получилась цельная композиция. Сначала я пишу стихи, потом накладываю музыку. Пока, конечно, моя основная работа приносит мне деньги, но я планирую вплотную заняться творчеством, чтобы и хобби приносило доход», – продолжает Мария.

Несмотря на то, что она не так давно стала писать песни, они уже нашли своих исполнителей.

«1000 лет в плену…»

Мария признается, она хотела написать песню для себя, чтобы она дошла до души каждого, вызвала эмоции.

«В душе она у меня зародилась благодаря плохим и очень плохим людям, ведь в страданиях очень часто рождается истина и что-то великое. Но благодаря хорошим и очень хорошим людям эта песня увидела свет», – говорит поэт-песенник.

Соло гитары в ней играет известный московский гитарист. Марии это льстит, потому что за любую работу он не берется, значит, материал действительно стоящий. В композиции отлично сработал тандем музыкантов: плачет гитара, плачет рояль, они настолько гармонируют, что, даже если не слышишь слова, мелодия трогает за душу.

«Я максималистка: или все, или ничего. Поэтому сразу решила: если делать песню, если желать заявить о себе как об авторе, то это не должно быть дешево. Можно заказать аранжировку и за меньшую сумму, но я смотрела по работам и понимала, что хочу, чтобы аранжировку сделал именно этот человек. Мне не важна была финансовая составляющая вопроса, я понимала: если хочу показать людям свою работу, это должно быть на 100 % сделано профессиональными музыкантами. Я связалась с ними по Интернету, и в таком формате проходило сотрудничество: мне все рассказали, по стоимости, по срокам, что требуется. Все было сделано четко. Планирую и дальше с ними сотрудничать», – продолжает Мария.

О вдохновении

«Жизнь всему нас учит, она дает вдохновение, дает толчки в разных ситуациях. Тебе весело – хочется написать что-то жизнерадостное, тебе грустно – и настроение в текстах будет такое же. Вдохновение я всегда черпаю в музыке, слушаю красивые композиции, душевные. Мне нравится исполнитель Стас Михайлов, у него есть песни, подталкивающие к размышлению, я люблю именно такую музыку», – делится автор-исполнитель.

Моя мама – мой главный фанат

«Семья меня поддерживает, моя мама – главный фанат, я с ней советуюсь. Так сложилась судьба, что я сейчас проживаю с родителями, много времени провожу на основной работе, дочка замужем, есть внучка, но главное, что моя семья – самые главные мои фанаты и поддержка», – рассказывает о своих близких Мария.

Напутствие

«На сегодняшний день я являюсь автором 10 прекрасных музыкальных произведений, которые в скором времени увидят свет в моем исполнении и исполнении замечательных артистов. Я безмерно счастлива сообщить, что 1 августа на моем ютуб-канале состоится премьера клипа на мою авторскую композицию «1000 лет в плену…», автор музыки и слов я – Мария Микаэли (Микаэли – псевдоним автора. – Ред.). Эту философскую композицию о плене наших чувств, о нашей жизни, страданиях посвящаю всем нам, сильным женщинам! На пути к осуществлению своей мечты мне по жизни помогал только Бог, пока я не встретила гениальных музыкантов, которые помогли мне воплотить в жизнь авторские композиции, которые одна за одной скоро будут выходить в свет и, надеюсь, радовать всех», – анонсирует выход песни автор.

В качестве напутствия Мария дала пару советов начинающим: «Друзья, если у вас есть талант, надейтесь в этой жизни только на себя, ставьте цели, работайте, учитесь, трудитесь, и все получится! Главное, верить в себя и никогда ни от кого и ни от чего не зависеть... ведь зависимость – плохая штука, которая пленит любого и вводит в застой и регресс... Дерзайте! И все получится! Желаю всем быть 1000 лет в плену... у счастья и сбывшихся надежд! Ваша землячка, автор-исполнитель, композитор, поэт-песенник Мария Микаэли (Мелкумян)».

Подписывайтесь на ее ютуб-канал Mariya Мikaeli Melkumyan, а также заходите на ее страницу в инстаграме @mariyamikaeli515.