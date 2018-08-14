С 20 августа в Динской введут новый автобусный маршрут - №205 «OZ МОЛЛ – станица Динская». Он пройдет через село Первореченское и поселок Агроном.

Автобусы будут оснащены механизмом для посадки и высадки пассажиров сограниченными возможностями.

Первая 1000 пассажиров получит подарки от OZ МОЛЛ. Совершив посадку в Динской и оплатив проезд, водитель автобуса даст вам скретч-карту. Ее можно обменять на подарок в OZ MОЛЛ на стойке регистрации со стороны Центрального входа.

Стоит сказать, что благодаря запуску нового маршрута жители села Первореченского смогут вздохнуть с облегчением. Они довольно часто обращались с вопросом о том, как же им добраться до города. Автобус №205 будет следовать через этот населенный пункт.

Путь следования (список остановочных пунктов)

OZ МОЛЛ — Знаменский (Краснодар) — Птицефабрика (Краснодар) — Зеленопольский (Краснодар) - Агроном (центр) - Зарождение - Кочетинский - ул. Калинина (Первореченское) - Дом культуры (Первореченское) - Школа № 28 (Первореченское) - ул. Ленина-Советская (Первореченское) - Школа № 28 (Первореченское) - Дом культуры (Первореченское) - ул. Калинина (Первореченское) - Консервный завод (Динская) - ул. Красная (Динская, центр) - ул. Крайняя (Динская);

ул. Крайняя (Динская) - ул. Красная (Динская, центр) - Консервный завод (Динская) - ул. Калинина (Первореченское) - Дом культуры (Первореченское) - Школа № 28 (Первореченское) - ул. Ленина-Советская (Первореченское) - Школа № 28 (Первореченское) - Дом культуры (Первореченское) - ул. Калинина (Первореченское) - Кочетинский - Зарождение - Агроном (центр) — Зеленопольский (Краснодар) — Птицефабрика (Краснодар) — Знаменский (Краснодар) - OZ МОЛЛ.







График движения маршрута № 205 «OZМОЛЛ – Динская

Из Динской : 5:50, 6:30, 8:50, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 17:50, 19:20, 20:50.