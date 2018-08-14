Маршрут №205 "Динская-OZ МОЛЛ" появится в районе (Расписание)
С 20 августа в Динской введут новый автобусный маршрут - №205 «OZ МОЛЛ – станица Динская». Он пройдет через село Первореченское и поселок Агроном.
Автобусы будут оснащены механизмом для посадки и высадки пассажиров сограниченными возможностями.
Первая 1000 пассажиров получит подарки от OZ МОЛЛ. Совершив посадку в Динской и оплатив проезд, водитель автобуса даст вам скретч-карту. Ее можно обменять на подарок в OZ MОЛЛ на стойке регистрации со стороны Центрального входа.
Стоит сказать, что благодаря запуску нового маршрута жители села Первореченского смогут вздохнуть с облегчением. Они довольно часто обращались с вопросом о том, как же им добраться до города. Автобус №205 будет следовать через этот населенный пункт.
Путь следования (список остановочных пунктов)
OZ МОЛЛ — Знаменский (Краснодар) — Птицефабрика (Краснодар) — Зеленопольский (Краснодар) - Агроном (центр) - Зарождение - Кочетинский - ул. Калинина (Первореченское) - Дом культуры (Первореченское) - Школа № 28 (Первореченское) - ул. Ленина-Советская (Первореченское) - Школа № 28 (Первореченское) - Дом культуры (Первореченское) - ул. Калинина (Первореченское) - Консервный завод (Динская) - ул. Красная (Динская, центр) - ул. Крайняя (Динская);
ул. Крайняя (Динская) - ул. Красная (Динская, центр) - Консервный завод (Динская) - ул. Калинина (Первореченское) - Дом культуры (Первореченское) - Школа № 28 (Первореченское) - ул. Ленина-Советская (Первореченское) - Школа № 28 (Первореченское) - Дом культуры (Первореченское) - ул. Калинина (Первореченское) - Кочетинский - Зарождение - Агроном (центр) — Зеленопольский (Краснодар) — Птицефабрика (Краснодар) — Знаменский (Краснодар) - OZ МОЛЛ.
График движения маршрута № 205 «OZМОЛЛ – Динская
Из Динской: 5:50, 6:30, 8:50, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 17:50, 19:20, 20:50.
Из OZ МОЛЛ: 7:20, 8:00, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 17:50, 19:20, 20:50, 22:30.
Комментарии
Интересно, как это через Первореченское и Агроном? Нарисуйте на карте.
Напишите пожалуйста во сколько примерно он будет в Первореченском ?!
С Кочетинской будет вправо поворачивать по Тельмана, что непонятного?Давно пора проезд из Первореченского вАгроном сделать, от улицы Ленина до Янтарного - всего 3 км по полям.