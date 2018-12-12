Мартин из Новотитаровской ждет подарок от Деда Мороза

Жизнь Мартина Мурадяна из станицы Новотитаровской сильно отличается от жизни обычных детей. В свои 8 лет мальчик даже не может сидеть.

«Ничего не предвещало беды, беременность протекала нормально, – рассказывает мама Мартина Роза. – Началась отслойка плаценты и произошли преждевременные роды. В итоге у Мартина произошло кровоизлияние в мозг».

Жизнь Розы и ее супруга резко изменилась. На лечение сына уходит много сил, времени и средств. Сеансы массажа, физкультура, курсы реабилитации в разных городах – все это стало нормой для семьи Мурадян. Врач диагностического центра вынес неутешительный вердикт: томограмма показала, что мозг мальчика – сплошная жидкость. Маме пояснили, что Мартин будет жить как растение и если к трем годам он сможет самостоятельно сидеть, это будет чудо. Но чуда не случилось. Тем не менее сдвиги есть. Ребенок с трудом, но произносит некоторые слова. Знает имена членов семьи и своего учителя. Смотрит телевизор, наблюдает за происходящим вокруг.

Мартин любит слушать музыку, смотреть концерты по телевизору. Один из его любимых артистов – Григорий Лепс. Роза считает, что телевизор и планшет сыграли не последнюю роль в его развитии. Ведь раньше он просто смотрел как будто в пустоту.

Роза долго не решалась на второго ребенка, но все же смогла преодолеть свой страх. Сегодня младшему сыну Саркису полтора года. Мартин очень привязан к нему.

На Новый год Мартин хочет получить от Деда Мороза планшет. Для него это не просто игрушка, а целый мир. Для занятий с педагогом он тоже необходим. Обучающие приложения помогут мальчику в развитии.

Если вы хотите сделать подарок к Новому году для Мартина, свяжитесь с редакцией «РВС» по телефону 8-989-83-80-605.

В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся в гости к Мартину и поздравят его с Новым годом.

У семьи Мурадян много средств уходит на реабилитацию Мартина. Если вы хотите оказать им помощь, можете связаться с Розой по телефону 8-918-675-76-66.