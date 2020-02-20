Масленица в Динском районе. Где и когда?

Масленица в Динском районе. Где и когда?

Масленица в Динском районе. Где и когда?

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7 часов назад 24 февраляГазета РВСДинской районМасленицаМасленица в Динском районеНовости Динского районаПрограмма мероприятий

24 февраля – начало Масленицы. В сельских поселениях запланированы народные гулянья и развлекательные программы. Рассказываем, какие мероприятия и когда будут проходить в течение масленичной недели.

Динская

Мастер-класс «Встречаем Масленицу, сто рецептов про блины».

25 февраля в 14.00.

ДК Динской, улица Мира, 1.


Вечер отдыха для старшего поколения «Как на масленой неделе».

28 февраля в 18.00.

Красная, 23.


Театрализованная развлекательная программа, массовые народные гулянья «Как на масленой неделе...»

1 марта в 11.00.

Комсомольский парк, ул. Дружбы, 30Б.


Красносельское

Игровая познавательная программа «Приветствуем Масленицу».

25 февраля в 14.30.

ДК Красносельского.


Украинский

Развлекательная программа «Масленица-непоседа».

27 февраля в 10.00.

СДК Украинского, ул. Советская, 4/1.


Пластуновская

Народные гулянья «Гуляй, Масленица».

29 февраля в 11.00.

ДК Пластуновской.


Нововеличковская

Театрализованное представление «Русская Масленица».

1 марта в 12.00.

Площадь около администрации Нововеличковской.


Дальний

Игровая программа «Масленица пришла и блинов принесла».

29 февраля в 12.00.

Клуб поселка Дальнего.


Старомышастовская

Театрализованное представление «Широкая Масленица».

1 марта в 11.00.

Дом культуры Старомышастовской.


Васюринская

Народные гулянья «Широкая Масленица».

1 марта с 13.00 до 17.00.

Центральный парк станицы.


Новотитаровская

Народные гулянья «Веселись, честной народ, Масленица идет».

1 марта в 12.00.

Площадь перед ДК Новотитаровской.


Первореченское

Народные гулянья «Масленица идет, блин да мед несет».

1 марта в 11.00.

На площади возле ДК.


Южный

Народные гулянья «Прощай, Масленица».

1 марта в 10.00.

На центральной площади КДЦ.


Агроном

Праздник для детей «Широкая Масленица».

28 февраля в 11.00.

Библиотека Агронома.

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