Пожар в Кемерово унес жизни более 50 человек. Число жертв уточняется

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово начался около полудня 25 марта. В здании не сработала пожарная сигнализация — сотрудники комплекса были вынуждены сами оповещать посетителей о возгорании. Это вызвало панику: некоторые люди начали выпрыгивать из окон, другие поднимались на крышу здания, откуда были эвакуированы спасателями.

Число погибших уже составляет 53 человека, девять из них — дети. передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. На данный момент пропавшими без вести считаются еще 70 человек.

МЧС сообщает, что в ТЦ из-за возгорания обрушились два из трех кинозалов. Они провалились с четвертого этажа на третий. Сейчас работы по разбору завалов продолжаются, спасатели не теряют надежды найти выживших. Площадь пожара составила 1500 кв. м.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В рамках уголовного дела задержаны и допрошены 4 человека, среди них владелица торгового центра Надежда Судденок, директор компании, отвечавшей за пожарную безопасность Соболев, а также арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.

Фото: tvc.ru

Ключевой свидетель по делу о пожаре в ТЦ – аниматор по имени Евгений. На допросе он дал показания, что видел подростков, которые якобы подожгли поролон в игровой комнате. По другой версии, причиной пожара могли стать свечи, которые зажгли во время детского праздника. Всего уже допрошены порядка 60 человек. Также рассматривается версия об умышленном поджоге.

Жители Кемерово не остались равнодушными: уже сегодня утром очередь на сдачу донорской крови для пострадавших от пожара исчислялась сотнями человек. Россияне морально поддерживают пострадавших, оставляя комментарии в социальных сетях.

Местные власти выделят семьям погибших по 1 млн руб., заявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Данный пожар уже окрестили одним из самых масштабных за последние сто лет. Вся Россия скорбит о случившемся. Газета «РВС» выражает соболезнования родным и близким погибших в этом жутком пожаре.

В краснодарских торговых центрах различные чрезвычайные ситуации тоже не редкость. Конечно, в основном это псевдоминирования, но иногда поступают сообщения и о настоящих возгораниях. Так, например, 18 марта в ТЦ "OZ Mall” произошел пожар в ресторане «Голый повар», посетители комплекса были эвакуированы. К счастью, обошлось без жертв. Поэтому напоминаем: при посещении торговых центров обращайте внимание на расположение пожарных выходов и схемы эвакуации. И пускай это будет обычная предосторожность.

Фото: pravda.ru



