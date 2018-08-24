Масштабные пожары охватили два района (фоторепортаж)

Еще со вчерашнего дня, 23 августа, 2018 года, начались пожары в Усть-Лабинском районе. Со станицы Воронежской огонь пошел в сторону поселка Украинского. Сильный ветер и высокая температура воздуха усугубляют ситуацию.

Пожарные службы Динского района среагировали оперативно. Они тушат огонь на нашей территории, при этом помогают и соседнему району ликвидировать пожар. Вспахивают поля по периметру, чтобы не пострадал урожай. Фермеры, чьи хозяйства находятся в непосредственной близости от пожара, также контролируют ситуацию.

Когда журналист был на месте событий, огонь тушили три пожарные машины, позже подъехала еще одна. Они были направлены из Васюринской, Пластуновской и Динской пожарных частей.

По предварительным данным никто не пострадал.







