Масштабные пожары охватили два района (фоторепортаж)

Масштабные пожары охватили два района (фоторепортаж)
Выгорели большие территории.

Масштабные пожары охватили два района (фоторепортаж)

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5 часов назад Газета РВСГорят поляДинской районНовостиНовости Динского районаОгоньПожарПожарная машинаПожарныеПожарные тушат огоньПоляПоселок УкраинскийСильный ветерУсть-Лабинский районФермеры

Еще со вчерашнего дня, 23 августа, 2018 года, начались пожары в Усть-Лабинском районе. Со станицы Воронежской огонь пошел в сторону поселка Украинского. Сильный ветер и высокая температура воздуха усугубляют ситуацию.

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Пожарные службы Динского района среагировали оперативно. Они тушат огонь на нашей территории, при этом помогают и соседнему району ликвидировать пожар. Вспахивают поля по периметру, чтобы не пострадал урожай. Фермеры, чьи хозяйства находятся в непосредственной близости от пожара, также контролируют ситуацию.

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Когда журналист был на месте событий, огонь тушили три пожарные машины, позже подъехала еще одна. Они были направлены из Васюринской, Пластуновской и Динской пожарных частей.

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По предварительным данным никто не пострадал.

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