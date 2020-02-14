Массовая гибель птиц в Динском районе: стало известно их количество

Несколько дней назад “РВС” писала о том, что в Динском районе зафиксирована массовая гибель птиц.

По предварительным данным, это случилось в одном из агрохолдингов.

За подробностями “РВС” обратилась в Министерство природных ресурсов Краснодарского края. Там рассказали, что все случилось в охотничьих угодьях Динской 5 февраля.

По их данным, была зафиксирована гибель:

особей голубя-вяхиря - 1434 тушки.

особи канюка обыкновенного - 5 тушек.

особь ястреба-перепелятника - 1 тушка.

особи фазана северокавказского - 3 тушки.

Особь енота-полоскуна - 1 тушка.

В министерстве добавили, что подобная ситуация произошла в начале года в Тимашевском районе.

Чтобы узнать причину случившегося, журналист обратилась в управление ветеринарии Динского района.

Специалисты пояснили, что официальной версии пока нет, ведутся исследования в краевой кропоткинской лаборатории. По отбору проб уже точно установлено, что это не птичий грипп и не болезнь Ньюкасла.

В ОМВД по Динскому району материал тоже зарегистрирован, на данный момент проводится проверка.

Напомним, ранее в “РВС” по этой теме обращались и представители охотобщества. По их версии, массовая гибель птиц произошла из-за отравы для полей.