Массовая гибель птиц в Динском районе: стало известно их количество
Несколько дней назад “РВС” писала о том, что в Динском районе зафиксирована массовая гибель птиц.
По предварительным данным, это случилось в одном из агрохолдингов.
За подробностями “РВС” обратилась в Министерство природных ресурсов Краснодарского края. Там рассказали, что все случилось в охотничьих угодьях Динской 5 февраля.
По их данным, была зафиксирована гибель:
особей голубя-вяхиря - 1434 тушки.
особи канюка обыкновенного - 5 тушек.
особь ястреба-перепелятника - 1 тушка.
особи фазана северокавказского - 3 тушки.
Особь енота-полоскуна - 1 тушка.
В министерстве добавили, что подобная ситуация произошла в начале года в Тимашевском районе.
Чтобы узнать причину случившегося, журналист обратилась в управление ветеринарии Динского района.
Специалисты пояснили, что официальной версии пока нет, ведутся исследования в краевой кропоткинской лаборатории. По отбору проб уже точно установлено, что это не птичий грипп и не болезнь Ньюкасла.
В ОМВД по Динскому району материал тоже зарегистрирован, на данный момент проводится проверка.
Напомним, ранее в “РВС” по этой теме обращались и представители охотобщества. По их версии, массовая гибель птиц произошла из-за отравы для полей.
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