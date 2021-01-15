Массовая вакцинация жителей Динского района стартует 18 января

Массовая вакцинация жителей Динского района стартует 18 января

Массовая вакцинация жителей Динского района стартует 18 января

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23 часа назад Вакцина коронавирусВакцина против ковидВакцинация Динской районГазета РВСДинской районНовости Динского района

Мы уже писали о том, что уже сейчас можно записываться на прививку от коронавируса. Сегодня, 15 января, стало известно: с 18 январяв Динском районе стартует массовая вакцинация населения.

В Динской районной поликлинике открыта предварительная запись на проведение прививок.
Записаться можно уже сейчас:

  • по телефону 8 988 359 31 49
  • в регистратуре Динской районной поликлиники
  • в регистратурах поликлиник участковых больниц по
    месту жительства.

После 18 января 2021 года записаться можно будет на портале Госуслуг

Прививки проводятся с 18 января в прививочном кабинете Динской районной поликлиники:

  • с 8.00 до 20.00 – в будние дни
  • с 9.00 до 16.00 – в выходные и праздничные дни

Разрешению на вакцинацию будет давать врач-терапевт в день проведения прививки. Всю необходимую информацию в день вашего посещения вы получите у дежурного администратора на входе в поликлинику, либо у работника регистратуры.


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