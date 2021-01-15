Массовая вакцинация жителей Динского района стартует 18 января
Мы уже писали о том, что уже сейчас можно записываться на прививку от коронавируса. Сегодня, 15 января, стало известно: с 18 январяв Динском районе стартует массовая вакцинация населения.
В Динской районной поликлинике открыта предварительная запись на проведение прививок.
Записаться можно уже сейчас:
- по телефону 8 988 359 31 49
- в регистратуре Динской районной поликлиники
- в регистратурах поликлиник участковых больниц по
месту жительства.
После 18 января 2021 года записаться можно будет на портале Госуслуг
Прививки проводятся с 18 января в прививочном кабинете Динской районной поликлиники:
- с 8.00 до 20.00 – в будние дни
- с 9.00 до 16.00 – в выходные и праздничные дни
Разрешению на вакцинацию будет давать врач-терапевт в день проведения прививки. Всю необходимую информацию в день вашего посещения вы получите у дежурного администратора на входе в поликлинику, либо у работника регистратуры.
Комментарии