Массовое ДТП. Погибла женщина, ее дети - в больнице

Вчера, 21 сентября, в 18.30 в Динском районе на автодороге "Краснодар-Кропоткин" произошло массовое столкновение автомобилей.

Сначала 27-летний водитель "Мерседес-Бенц Е200" столкнулся с "Шевроле Ланос", который двигался во встречном направлении. После этого первую машину отбросило на встречную полосу, там произошло столкновение с "Киа Рио" под управлением 33-летней женщины. Затем последняя иномарка врезалась в "Тойоту Камри". "Мерседес" отбросило в кювет.

На данный момент известно, что водитель "Киа" погибла до приезда скоро помощи, пострадали ее двое несовершеннолетних детей. Их госпитализировали.



