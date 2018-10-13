Массовое ДТП в Динской

Массовое ДТП в Динской
Фото сделано из-за стекла автомобиля. Прислали очевидцы.

Массовое ДТП в Динской

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3 часа назад Газета РВСДТПДТП на перекрестке Новой и КомсомольскойНовости Динского районаПроисшествиеСтолкнулись три автомобиля

 13 октября    в Динской произошло ДТП с участием трех автомобилей.  Об этом «РВС» сообщило сразу несколько подписчиков.

В ГИБДД так прокомментировали данное происшествие:

- 13 октября в 11 часов 10 минут на перекрестке улиц Комсомольская и Новая произошло ДТП. Автомобиль «Ниссан», двигаясь по улице Комсомольской со стороны рынка, поворачивал на улицу Новую.  При маневре он не уступил преимущества движению автомобилю ВАЗ 2114. В результате столкновения  отечественное авто отбросило на припаркованный автомобиль «Тойота».

Пострадавших в данном ДТП нет.

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