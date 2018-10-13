Массовое ДТП в Динской

13 октября в Динской произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом «РВС» сообщило сразу несколько подписчиков.

В ГИБДД так прокомментировали данное происшествие:

- 13 октября в 11 часов 10 минут на перекрестке улиц Комсомольская и Новая произошло ДТП. Автомобиль «Ниссан», двигаясь по улице Комсомольской со стороны рынка, поворачивал на улицу Новую. При маневре он не уступил преимущества движению автомобилю ВАЗ 2114. В результате столкновения отечественное авто отбросило на припаркованный автомобиль «Тойота».

Пострадавших в данном ДТП нет.