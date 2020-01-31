Матери юных спортсменов обеспокоены работами в

Родители воспитанников спорткомплекса “Аполлон” пожаловались в “РВС” на то, что “2 февраля начнется демонтаж фасадной стены для того, чтобы установить неразборной ринг” для соревнований, а дети на целую неделю останутся без тренировок.

Журналист связалась с начальником отдела по физической культуре и спорту Романом Носачем, который объяснил, что с 3 по 8 февраля в Динской пройдет Первенство ЮФО по боксу среди юниоров и юниорок.

Для того, чтобы в здание занести крупногабаритные части конструкции разборного ринга, необходимо будет демонтировать окно, ширина которого 2 метра, так как дверь - всего 80-90 сантиметров, и через нее сделать это попросту невозможно. Затем оконный проем сразу же закроют стеклопакетом. Никаких трудностей это не вызовет.

После соревнований таким же способом части ринга будут вынесены.

Тренировки учащихся планируется перенести в общеобразовательные школы на данный период.

С 3 по 8 февраля 2020 года в спорткомплексе "Аполлон" состоится первенство Южного Федерального округа России по боксу среди юниоров и юниорок.

Открытие 4 февраля в 17.00.

Адрес: ст. Динская, ул. Дружбы, 30 Б, УСК "Аполлон". Вход свободный.