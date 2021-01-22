Маткапитал многодетным семьям Кубани повысили. Как получить?
В 2021 году сумма материнского капитала многодетным семьям Кубани составляет 134 тысячи 128 рублей.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. Увеличился он почти на 5 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом.
В 2020 году уведомление на получение краевого (семейного) капитала получили свыше 10,5 тысячи многодетных семей. Также более 4,8 тысячи использовали средства материнского капитала полностью или частично.
Государственная помощь предоставляется в рамках национального проекта «Демография».
Подробнее о получении и распоряжении
Кто может получить региональный маткапитал?
Человек должен соответствовать следующим критериям:
- гражданин Российской Федерации;
- место жительства расположено на территории Краснодарского края;
- ребенок тоже должен иметь гражданство РФ.
Человек должен относиться к следующим категориям:
женщины, которые родили (усыновили) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2011 года, если ранее они не воспользовались правом на получение семейного капитала;
мужчины, которые являются единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшиеся правом на получение семейного капитала. При этом нужно, чтобы решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2011 года.
Как оформить?
Если семья претендует на получение регионального маткапитала, ей необходимо обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства либо через МФЦ, предоставив следующие документы:
заявление о выдаче уведомления;
паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность и место жительства заявителя на территории Краснодарского края;
документы, подтверждающие принадлежность заявителя и ребенка (третьего или последующих) к гражданству Российской Федерации;
документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей;
справку об обучении ребенка в общеобразовательной организации или государственной образовательной организации по очной форме обучения на бюджетной основе – на ребенка в возрасте от 18 до 23 лет.
Семьям, которым положен материнский капитал, после предоставления необходимых сведений присылают уведомление от управления соцзащиты населения по постоянному месту жительства заявителя.
Решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления принимается управлением социальной защиты населения не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления с приложенными документами.
Средства семейного капитала перечисляются управлением социальной защиты населения в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении средств семейного капитала.
Когда и как распорядиться?
Распорядиться можно по истечении трех лет со дня рождения третьего ребенка или последующих детей. Однако с 1 января 2020 года те семьи, которые проживают на территории Кубани не менее трех лет, могут реализовать средства маткапитала сразу, с момента рождения ребенка, направив их на:
уплату первоначального взноса при получении кредита, ипотеки, на приобретение или строительство жилого помещения на территории Краснодарского края;
погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, ипотеки, на приобретение или строительство жилого помещения на территории Краснодарского края;
погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, ипотеки, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилого помещения на территории Краснодарского края.
Использовать средства материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям возможно по трем направлениям:
улучшение жилищных условий на территории Краснодарского края;
получение образования ребенком (детьми);
газификация жилого помещения (домовладения) на территории Краснодарского края.
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