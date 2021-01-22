Маткапитал многодетным семьям Кубани повысили. Как получить?

Маткапитал многодетным семьям Кубани повысили. Как получить?
Фото: yandex.com

Маткапитал многодетным семьям Кубани повысили. Как получить?

  92
12 часов назад Газета РВСДинской районКак получить материнский капитал многодетным семьям КубаниКраснодарский крайМатеринский капитал многодетным семьям Краснодарского краяМатеринский капитал многодетным семьям КубаниМатеринский капитал многодетным семьям Кубани проиндексировалиМногодетные семьи КубаниНовости Динского районаРегиональный материнский капитал

В 2021 году сумма материнского капитала многодетным семьям Кубани составляет 134 тысячи 128 рублей.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. Увеличился он почти на 5 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом.

В 2020 году уведомление на получение краевого (семейного) капитала получили свыше 10,5 тысячи многодетных семей. Также более 4,8 тысячи использовали средства материнского капитала полностью или частично.

Государственная помощь предоставляется в рамках национального проекта «Демография».

Подробнее о получении и распоряжении

Кто может получить региональный маткапитал?

Человек должен соответствовать следующим критериям:

  • гражданин Российской Федерации;
  • место жительства расположено на территории Краснодарского края;
  • ребенок тоже должен иметь гражданство РФ.

Человек должен относиться к следующим категориям:

женщины, которые родили (усыновили) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2011 года, если ранее они не воспользовались правом на получение семейного капитала;

мужчины, которые являются единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшиеся правом на получение семейного капитала. При этом нужно, чтобы решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2011 года.

Как оформить?

Если семья претендует на получение регионального маткапитала, ей необходимо обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства либо через МФЦ, предоставив следующие документы:

  • заявление о выдаче уведомления;

  • паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность и место жительства заявителя на территории Краснодарского края;

  • документы, подтверждающие принадлежность заявителя и ребенка (третьего или последующих) к гражданству Российской Федерации;

  • документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей;

  • справку об обучении ребенка в общеобразовательной организации или государственной образовательной организации по очной форме обучения на бюджетной основе – на ребенка в возрасте от 18 до 23 лет.

Семьям, которым положен материнский капитал, после предоставления необходимых сведений присылают уведомление от управления соцзащиты населения по постоянному месту жительства заявителя.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления принимается управлением социальной защиты населения не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления с приложенными документами.

Средства семейного капитала перечисляются управлением социальной защиты населения в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении средств семейного капитала.

Когда и как распорядиться?

Распорядиться можно по истечении трех лет со дня рождения третьего ребенка или последующих детей. Однако с 1 января 2020 года те семьи, которые проживают на территории Кубани не менее трех лет, могут реализовать средства маткапитала сразу, с момента рождения ребенка, направив их на:

  • уплату первоначального взноса при получении кредита, ипотеки, на приобретение или строительство жилого помещения на территории Краснодарского края;

  • погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, ипотеки, на приобретение или строительство жилого помещения на территории Краснодарского края;

  • погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, ипотеки, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилого помещения на территории Краснодарского края.

Использовать средства материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям возможно по трем направлениям:

  • улучшение жилищных условий на территории Краснодарского края;

  • получение образования ребенком (детьми);

  • газификация жилого помещения (домовладения) на территории Краснодарского края.

Комментарии