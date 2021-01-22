Маткапитал многодетным семьям Кубани повысили. Как получить?

В 2021 году сумма материнского капитала многодетным семьям Кубани составляет 134 тысячи 128 рублей.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. Увеличился он почти на 5 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом.

В 2020 году уведомление на получение краевого (семейного) капитала получили свыше 10,5 тысячи многодетных семей. Также более 4,8 тысячи использовали средства материнского капитала полностью или частично.

Государственная помощь предоставляется в рамках национального проекта «Демография».

Подробнее о получении и распоряжении

Кто может получить региональный маткапитал?

Человек должен соответствовать следующим критериям:

гражданин Российской Федерации;

место жительства расположено на территории Краснодарского края;

ребенок тоже должен иметь гражданство РФ.

Человек должен относиться к следующим категориям:

женщины, которые родили (усыновили) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2011 года, если ранее они не воспользовались правом на получение семейного капитала;

мужчины, которые являются единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшиеся правом на получение семейного капитала. При этом нужно, чтобы решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2011 года.

Как оформить?

Если семья претендует на получение регионального маткапитала, ей необходимо обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства либо через МФЦ, предоставив следующие документы:

заявление о выдаче уведомления;

паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность и место жительства заявителя на территории Краснодарского края;

документы, подтверждающие принадлежность заявителя и ребенка (третьего или последующих) к гражданству Российской Федерации;

документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей;

справку об обучении ребенка в общеобразовательной организации или государственной образовательной организации по очной форме обучения на бюджетной основе – на ребенка в возрасте от 18 до 23 лет.

Семьям, которым положен материнский капитал, после предоставления необходимых сведений присылают уведомление от управления соцзащиты населения по постоянному месту жительства заявителя.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления принимается управлением социальной защиты населения не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления с приложенными документами.

Средства семейного капитала перечисляются управлением социальной защиты населения в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении средств семейного капитала.

Когда и как распорядиться?

Распорядиться можно по истечении трех лет со дня рождения третьего ребенка или последующих детей. Однако с 1 января 2020 года те семьи, которые проживают на территории Кубани не менее трех лет, могут реализовать средства маткапитала сразу, с момента рождения ребенка, направив их на:

уплату первоначального взноса при получении кредита, ипотеки, на приобретение или строительство жилого помещения на территории Краснодарского края;

погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, ипотеки, на приобретение или строительство жилого помещения на территории Краснодарского края;

погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, ипотеки, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилого помещения на территории Краснодарского края.

Использовать средства материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям возможно по трем направлениям: