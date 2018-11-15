Матвейка просит Деда Мороза о большой красной машинке

В этот раз участником акции от «РВС» стал 6-летний Матвей Ургарчев из Динской.

Мама Лена рассказывает о том, что у ее малыша синдром Дауна, она узнала на скрининге, когда мальчику был всего месяц.

«Сначала были слезы и шок. Это же наш первенец! Да и в роду ни у меня, ни у мужа не было такого диагноза. Тяжелее всего было пережить первый год. А сейчас уже все хорошо, – дрожащим от наворачивающихся слез голосом говорит Елена, вспоминая то время. – Главное, что проблем с сердцем нет. И нам не нужны те многочисленные и дорогостоящие операции, как другим деткам с таким диагнозом».

Как рассказывают родители Матвея, родственники морально поддерживали, приняли тот факт, что у малыша констатировали такое заболевание.

«У меня даже не было мыслей отказаться. И врачи не говорили такого. Наверное, на моем лице было написано, что этот маленький человек – мой. И я его никому не отдам!» – с теплотой говорит Елена.

Матвейка очень любит технику – машинки, танки, поезда. С сестричкой просто обожает смотреть мультики, но уже все чаще поглядывает в сторону папиного компьютера, где можно поиграть в игры.

У мальчика проблемы с речью, из-за этого чужой человек не все сможет понять, что он говорит. Мама рассказывает, что они периодически занимаются с дефектологом.

Как отмечают родители, он очень хозяйственный, всячески старается помочь маме, любит пылесосить, убирает посуду.

Также Матвей по-доброму упрямый, он четко идет к своей цели.

Конечно, и пошалить любит. Например, перед приездом журналиста малыш вместе с сестрой разрисовал обои. Младший братик, который как раз проползал мимо, одним взмахом фломастера нечаянно превратился в разрисованного котенка. Как в других семьях, где есть дети, здесь не бывает скучно.

Недавно у Матвейки сломалась машинка, в которой он так любил кататься. Теперь и дня не проходит, чтобы он не вспоминал о ней: «Там моя би-би», говорит малыш, показывая в окно.

Больше всего он ждет от Дедушки Мороза большую красную машину.





Если вы хотите сделать подарок к Новому году для Матвея, свяжитесь с редакцией «РВС» по телефону 8-989-83-80-605.

В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся в гости к Матвею и поздравят его с Новым годом.