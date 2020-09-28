Матвиенко призвала Азербайджан и Армению прекратить огонь

Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе готова помочь Армении и Азербайджану в поисках выхода из конфликта, вспыхнувшего между странами в последние дни. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, она призвала внешних игроков не вмешиваться в противоборство Еревана и Баку.

Также Кремль поддержал призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к Баку и Еревану о немедленном прекращении боев и возврату к переговорам.

Валентина Матвиенко оценила ситуацию, происходящую вокруг Нагорного Карабаха, как крайне опасную, по ее мнению, она чревата перерастанием в полномасштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Спикер Совета Федерации отметила, что у этого конфликта не может быть военного решения, и призвала стороны к немедленному прекращению огня.

«Любая эскалация будет означать только новые жертвы, в том числе среди мирного населения, не оправдываемые никакими политическими соображениями», – цитирует ее слова «Российская газета».