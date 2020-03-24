Медработники Динской ЦРБ присоединились к всемирному флешмобу

В России поддержали флешмоб врачей, которые выступают против распространения коронавируса.

Специалисты фотографируются с призывом: “Мы работаем для вас, оставайтесь дома для нас”.

Медицинские работники Динского района тоже к этому присоединились.

“Вот таким нестандартным способом призывают соблюдать профилактические мероприятия в период вспышки коронавирусной инфекции. ИЗБЕГАТЬ посещения многолюдных мест, ОСТАВАТЬСЯ дома при повышении температуры и вызвать врача – это те реальные на сегодняшний день меры, которые помогут не допустить распространения этой грозной инфекции среди нашего населения!” – говорится в официальном аккаунте в инстаграм Динской ЦРБ.

Что касается ситуации с коронавирусом в муниципалитете, то в центральной больнице сообщили: на сегодняшний день, 24 марта, под наблюдением врачей находятся 40 человек. Снятых со срока обязательной четырнадцатидневной изоляции нет. Инфицированных не зарегистрировано.