Медики Динского района ответили на вопросы жителей

В районе состоялась пресс-конференция по вопросам здравоохранения. Главный врач Эдуард Асланян, его заместители Ирина Сергачева, Галина Мадгазина, Анастасия Ланских и Виталий Щербаха ответили на вопросы СМИ и общественников. С приветственным словом выступил заместитель главы района по соцвопросам Владимир Зыба.

Журналисты «РВС» задали вопросы, полученные от подписчиков наших социальных сетей. Были освещены и другие вопросы.





Цифры

Владимир Зыба:

– Учреждения здравоохранения Динского района обслуживают более 140 тысяч человек, проживающих в районе. Из них несовершеннолетних около 30 тысяч. Трудоспособное население – более 79 тысяч человек.





Кадры ЦРБ: 314 врачей и 556 средних медработников. Укомплектованность одна из самых высоких в крае: врачей – 81 %, среднего медицинского персонала – 75 % от необходимого.





В 2018 году более 4 млн рублей пошло на оснащение современным лабораторным и диагностическим оборудованием. Нужно сказать и о наших незаменимых партнерах – Каспийском трубопроводном консорциуме, который в этом году подарил району два лабораторных анализатора и рентгеновский аппарат.





Нет ни одного структурного подразделения, где не были бы проведены качественные ремонтные работы. Начаты и проводятся ремонты Старомышастовской больницы, патологоанатомического отделения, завершаются кровельные и фасадные работы хирургического комплекса, выполнен ремонт помещений поликлиники Новотитаровской районной больницы № 1, входная группа помещений Динской районной поликлиники. Затраты на капитальный ремонт – 21 миллион 664 тысячи 300 рублей.





Программа «Земский доктор»

Эдуард Асланян:

– Качество оказания медицинской помощи определяют три фактора. Материально-техническая база, финансирование и главное – кадры. С 2012 года работает программа «Земский доктор». По этой программе в Динской район прибыли на работу 152 специалиста. Из них на сегодня 24 врача в связи с завершением пятилетней отработки уехали. У них естьправо это сделать по окончанию контракта, вернув ту часть гранта, которую они не отработали. Сейчас у нас трудятся 99 специалистов, пришедших по этой программе. Представьте, если бы не было этих врачей!





Выездные бригады

Эдуард Асланян:

– В поселок Украинский уже три месяца по пятницам выезжают бригады узких специалистов. Одна бригада – амбулаторно-поликлинические специалисты, вторая – врачи стационара. Третья – специалисты Новотитаровской больницы, четвертая – педиатрическая. Раз в месяц в плановом порядке для оказания плановой медицинской помощи должны доехать в каждое сельское поселение.

В конце этого года мы получаем два новых портативных аппарата УЗИ, которые дадут возможность расширить медицинскую помощь, которую могут оказывать эти бригады. Мы предлагаем такую форму улучшения услуг и надеемся, что это снизит количество вопросов по приему узких специалистов и функциональной диагностике.





Ожидание приема врача

Все амбулаторно-поликлинические учреждения района имеют возможность записи на прием через Интернет, работает предварительная запись по телефону в самой поликлинике. Но нет ни одной страны в мире, где можно в день обращения попасть к любому специалисту. К сожалению, если говорить о плановых посещениях, по программе госгарантии определен срок в 14 дней. Будем объективны и честны, мы не всегда укладываемся в 14 дней. Даже срок в месяц иногда не закрывает проблемы записи к тому или иному узкому специалисту.

Нужно понимать и такой аспект оказания медицинской помощи, как разделение ее на несколько уровней.

Первый уровень – центральные районные больницы.

Второй – межрайонные центры со специализированными объединениями. Мы прикреплены к Краснодару.

Третий – краевые медицинские учреждения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь.

Все больные с острыми нарушениями мозгового кровообращения, инфарктами, после ДТП доставляются в краевую клиническую больницу и получают необходимую помощь. И при всех наших желаниях и стремлениях этого не сделаешь в районной больнице. Хотя и у нас со временем появляется все больше возможностей оказывать высокотехнологичную помощь.

20 декабря мы должны получить компьютерный томограф – эта дата названа вице-губернатором Анной Миньковой. Сейчас мы заканчиваем подготовку помещения на первом этаже хирургического корпуса, где будет расположен этот кабинет. Рядом – рентгенкабинет с цифровым аппаратом, стоят новые анализаторы в лаборатории.





Зачем талон, если к врачу попадаешь в порядке живой очереди?

«Записываемся через Госуслуги и в регистратуре, но не можем попасть к врачу в положенное время. Зачем тогда нужна эта система записи, если все в порядке живой очереди?»

Анастасия Ланских:

– Такая ситуация наблюдается в основном у травматологов и у кабинета хирургов. Именно по этим специальностям много экстренных пациентов. Наложение гипса требует рентгеновского снимка, проводится первичная обработка раны, здесь же делают прививки от бешенства и столбняка, заполняется медицинская документация. Получается, что плановые пациенты отодвигаются. В кабинетах, бывает, и сознание теряют, и гипертонические кризы случаются. Это надо объяснять тем, кто ждет очереди. Мы работаем со средним персоналом, чтобы они рассредоточивали очередь, объясняли пациентам, что происходит.

Понимая эту ситуацию, сейчас мы идем на то, что основная часть узких специалистов будет работать в субботу, чтобы работающие люди могли попасть к врачу.





Льготное лекарственное обеспечение

Эдуард Асланян:

– В связи с тем, что все муниципальные лечебные учреждения переходят в краевую собственность, это повлечет за собой и изменения в льготном лекарственном обеспечении. Полномочия по этому вопросу на себя берет Министерство здравоохранения Краснодарского края. Мы подготовили заявки, передали их в министерство, с 19 декабря начнется процесс официальной передачи полномочий. Уверен, это будет к лучшему. Минздрав станет единственным поставщиком и федеральной, и территориальной льгот. Это будет более эффективно, чем когда раньше этим вопросом занимался каждый муниципалитет.





Детская поликлиника

Эдуард Асланян:

– Уже сейчас мы начали получать оборудование на 30 млн руб для детской поликлиники. Принято решение о переводе ее после ремонта в здание женской консультации. Площадь женской консультации в два раза больше, мы сможем организовать полноценные физкабинеты, ЛФК. Согласно проекту, ремонт обойдется примерно в 40 миллионов рублей. Документация готова, экспертиза пройдена, проект сдан в Министерство здравоохранения. Судя по механизму поступления денег в бюджет, нам они будут выделены в конце первого квартала. Реальное начало капитального ремонта – апрель. До конца года, надеюсь, ремонт завершим.

У нас сейчас не детская поликлиника, а детское отделение в составе районной поликлиники. А мы хотим сделать полноценную детскую поликлинику со всеми теми специалистами, которые нужны для того, чтобы семьи с детьми не ездили по станице. Кроме рентгенкабинета там будет практически все в полном объеме для качественной профилактической и лечебно-диагностической работы. И самое главное – разделение потоков больных и здоровых детей.





Кадры

Эдуард Асланян:

Основная масса тех, кто работает в здравоохранении, это люди, преданные своей профессии. Ведь у нас все врачи, кто дежурит, остаются потом и работают в день. Нагрузка большая. Повышение зарплат есть, но оно все же не соответствует тому, чего врачи заслуживают. Средняя зарплата на 1 декабря у врачей – 46230 рублей. У медсестер – 26320. У санитарочек – 22 тысячи.

Понимаем экономическую обстановку и тот факт, что большего нам сейчас не дадут. И продолжаем делать свое дело.









МРТ

Эдуард Асланян и Ирина Сергачева:

– 20 декабря получим это оборудование. С 10 декабря уже приняли врача, который прошел подготовку по этой специальности. Врач – жительница Динского района Алиса Сергеевна Добробабина. Высокопрофессиональный специалист, обучалась в Санкт-Петербурге, Москве, работала в краевых больницах.

Систему записи еще будем обсуждать. На первом этапе будет двухсменный режим работы.

Запись на эти исследования только через врачей-специалистов. КТ и МРТ относятся к высокотехнологичному обследованию.

Сейчас это исследование проводится в крае. Для основной массы жителей это плановая процедура, ожидание до месяца. Но, учитывая высокую востребованность и нагрузку, срок ожидания может быть больше. Если помощь экстренная, то мы созваниваемся с краевым стационаром и договариваемся о времени. Скорая помощь в сопровождении медика везет пациента на МРТ или КТ, проводится процедура, дается заключение, пациент госпитализируется или возвращается обратно.

Что касается пациентов поликлиник с болевым синдромом, артрозом и т. д., которым нужно это обследование, но не сиюминутно, там очередь.

Когда установят МРТ, будут и платные услуги. Но не в ущерб оказания помощи экстренным и плановым больным. Будут выделены часы работы для приема на платной основе.









УЗИ

«Когда услуги УЗИ будут оказываться в нормальном режиме? Попасть невозможно, всегда приходится делать платно».

Ирина Сергачева:

– Лет 10 назад был один врач, работал в стационаре. И этого хватало, чтобы удовлетворить спрос населения в этой услуге. Сейчас у нас отделение ультразвукового исследования. 8,5 ставки врачей УЗИ. Беда этой специальности – много совместителей. Врачи работают в других отделениях и совмещают здесь. На протяжении последнего года наша задача – взять основных штатных сотрудников, которые работали бы только в этом отделении на полную ставку.

Да, потребность района сейчас такова, что только на первом месяце жизни ребенка нужно сделать пять УЗИ. Плюс диспансеризация. И плюс те, кому нужно по заболеваниям. Крайне тяжелая ситуация с кадрами была летом. Сейчас трое врачей на длительном больничном. Но уже в январе из декрета выходит врач на основную должность. Заканчивают болеть два других доктора. В новом году все улучшится, доступность вырастет. Кроме того, мы видим решение вопроса еще и с выездными бригадами. Это поможет приблизить и более своевременно оказывать эту помощь. Приезжающий врач непосредственно пообщается с врачом местным, назначившим это лечение. Таким образом выездные бригады оптимизируют и само это исследование. Пока такие выезды только в Старомышастовскую и Нововеличковскую – по два раза в месяц. Выездная работа плюс укрепление отделения сотрудниками, которые работают на полную ставку, улучшит ситуацию.





Врач-дерматолог для детей

«Когда будет врач-дерматолог в детской поликлинике?»

Галина Мадгазина:

– Сразу скажу, в медицине нет врача-дерматолога детского и взрослого. Он один – врач-дерматолог. У нас есть закрепленный дерматолог, который работает в здании взрослой поликлиники, но она оказывает помощь детям в плановом порядке по предварительной записи по направлению педиатра. Что касается оказания помощи экстренной, то пациенты принимаются без очереди, без талонов и без записи. Жалоб по оказанию помощи в дерматологии у нас не было.





Эндокринолог в Новотитаровской

«В Новотитаровской на прием к эндокринологу не попасть. Постоянные очереди».

Анастасия Ланских:

– В Новотитаровской работает молодой эндокринолог, недавно окончивший университет. К тому же нужно учитывать специфику пациентов, которые обращаются к этому врачу. Лечение сахарного диабета – это диета. Это нужно объяснить пациенту, завести дневники, куда записываются приемы пищи и прочее. Это требует времени. А у молодого специалиста его на это уходит еще больше. Сейчас мы ему в поддержку отправили опытного специалиста – районного эндокринолога. Надеемся, работа в данном направлении наладится.





Бесплатные лекарства для детей

«Почему детей до трех лет не обеспечивают лекарствами?

Галина Мадгазина:

– Согласно постановлению правительства РФ от 1994 года № 890, все дети до трехлетнего возраста должны быть обеспечены всеми необходимыми медицинскими лекарствами по территориальной льготе. Есть перечень необходимых и жизненно важных препаратов. Ежегодно он изменяется, дополняется. За 11 месяцев 2018 года в Динской ЦРБ педиатрами было выписано боле двух тысяч рецептов на сумму более трех миллионов рублей. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.





Педиатр в Украинском

«Когда в поселке Украинском появится постоянный педиатр?»

Галина Мадгазина:

– В поселке 230 детей. Практически 90 % организованы. 100 ходят в детский сад, 112 в школу. Прививки, профосмотры такие дети получают в учреждении. Для оказания помощи к заболевшим детям выезжает педиатр. За поселком закреплен врач из Пластуновской больницы. Пока она в отпуске, выезжает врач из детской поликлиники. Со вторника по пятницу с 8 до 11 ведется прием.





Куда жаловаться?

«На днях в Пластуновской поликлинике отказали в приеме ребенка с температурой. Что нужно делать в таких ситуациях?»

Галина Мадгазина:

– В Пластуновской укомплектованность педиатрами – 100 %. Два врача-педиатра и врач общей практики. Помощь оказывается в плановом порядке по предварительной записи. Экстренная – в день обращения.

Факта отказа у нас не было зафиксировано, так что аргументированно ответить на этот вопрос нельзя.

Жаловаться можно на номер «горячей линии» 88005008486. Там четко говорится, куда нажать, чтобы перейти для решения вопроса. Вызов переключается на мобильный телефон профильного заместителя главного врача. Можно обратиться и к руководству учреждения.





Где карта?

«Пришли в поликлинику на прием, оказалось, что нашу карту потеряли. Пришлось самим бегать по кабинетам, искать. Почему это не делают медработники?»

Анастасия Ланских:

– Потеря первичной амбулаторной документации – наша большая проблема.

Чтобы ее решить, в 2019-м году с 1 января мы переходим на электронный документооборот. Сейчас нам уже пришли приказы, что все направления на медико-социальную экспертизу будут в электронном виде. И точно так же все амбулаторные карты. Врач не сможет подать в реестр пациента, пока не заполнит его осмотр с диагнозом и рекомендациями. Со временем и все исследования – УЗИ, ЭКГ – будут в электронном виде.





Почетный донор

«В газете «Трибуна» от 18 октября было написано, что лица, награжденные нагрудными знаками «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России», пользуются правом на присвоение звание ветерана труда. Мне в присвоении звания отказали, хотя и трудовой стаж, и почетный донор имеется. Сослались на то, что претендовать на это звание могут только медики. Как так?»

Ирина Сергачева:

– Вопрос больше к социальным службам, чем к нам, но я отвечу. С 2018 года действуют изменения в порядке присвоения звания ветерана труда. Раньше оно присваивалось за безупречную работу в отрасли и за достижения. Сейчас звание «Почетный донор» присваивается именно Министерством здравоохранения РФ. Поэтому медики, имеющие звание почетного донора как награду от министерства, могут претендовать на звание ветерана труда. Те, которые не медики, имея звание почетного донора, не могут положить это в свою копилку, так как это не ведомственная награда. Как написано в разъяснениях правительства, это не является характеристикой рабочей деятельности человека. Но тем не менее почетный донор имеет другие льготы. Все равно это очень почетно.

Экстренная офтальмологическая помощь

«Как оказывается экстренная офтальмологическая помощь?»

Ирина Сергачева:

– Пациент при необходимости экстренной офтамологической помощи будет госпитализирован в край на машине скорой помощи. У нас многих видов специализированной помощи нет в круглосуточном режиме. Инородные тела, особенно младенцам, мы не сможем убрать. Если у пациентов нет возможности поехать самим либо по медицинским показателям должно быть сопровождение, скорая помощь отвезет.





Ремонт роддома

«Когда капитально отремонтируют Динской роддом?»

Эдуард Асланян:

– К ремонту роддома можно будет приступить только после ремонта детской поликлиники и оперблока. Это точно не перспектива ближайшего года. Нашему району выделены большие средства, только оперблок тянет на 80 миллионов. Претендовать сейчас еще и на ремонт роддома мы не можем. Знаковые места роддома: палата интенсивной терапии, операционный блок, санитарные узлы, душевые – капитально отремонтированы и находятся в прекрасном состоянии. Два родзала отремонтированы. Требуют ремонта палаты для беременных. Будем думать, как нам справиться с этим вопросом и до капитального ремонта содержать роддом в соответствии с санитарными условиями.











