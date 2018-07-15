Медики назвали 5 самых вредных фруктов

Список плодов и ягод, которые следует употреблять в пищу с осторожностью, составили ученые.

Конечно, фрукты приносят несомненную пользу для организма (из-за высокого содержания в них витаминов, минералов, различных биофлаваноидов и т. д.). Но они могут нанести и вред здоровью людей.

Экологическая организация Environmental Working Group составила ТОП-5 плодов, содержащих самое большое количество вредных для организма веществ.

Было проведено 87 000 тестов с популярными фруктами и овощами, на основе которых ученые сделали выводы.

Первую строчку в ТОПе опасных «живых витаминов» заняли груши. Эти плоды, съеденные натощак, могут вызывать серьезные расстройства пищеварения. Все потому, что в грушах содержится много грубой клетчатки, которая губительно действует на слизистую оболочку желудка.

На второй строке оказался виноград, который из-за высокого содержания сахаров вызывает процессы брожения в желудке.

После него ученые поставили арбузы, которые ни в коем случае не следует есть после приема другой пищи или незадолго до трапезы. Те, кто не захочет соблюдать это правило, ощущтит на себе усиленное газообразование.

Четвертую и пятую позиции заняли абрикосы и персики. Их тоже не следует есть первыми, поскольку они раздражают слизистую желудка.

Кроме этого, не советуют ученые злоупотреблять черешней, которая может отрицательно сказаться на самочувствии людей, страдающих спаечной болезнью кишечника.

С осторожностью следует отнестись и к цитрусовым. Апельсиновый, лимонный или грейпфрутовый соки или сами фрукты, особенно натощак, весьма агрессивно воздействуют на слизистую. Кроме того, от них желательно отказаться людям с заболеваниями двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, желудка.