Медики опровергли информацию с проблемами тестов на коронавирус

В «РВС» обратилась девушка, которая рассказала, что ее отцу, у которого онкология, нужно ехать в Краснодар в краевую клиническую больницу на МРТ. Но без теста на коронавирус туда не попасть.

«К нему в четверг приехали, взяли тест, а в пятницу позвонили и сказали, что реактивов нет и все биоматериалы уничтожены», – сообщила обратившаяся.

По словам девушки, эти сведения сообщила ей медсестра.

В Динской ЦРБ журналисту пояснили, что информация не соответствует действительности.

В Динском районе исследование на наличие/отсутствие коронавирусной инфекции не проводится. Медработники берут анализ, а затем везут его в Краснодар.

«Тест делается по медицинским показаниям.

Если есть направление, то анализ берется. Никому не отказали без причины.

Все тесты, которые проводятся по показаниям, делаются в штатном режиме», – сообщили в ЦРБ.