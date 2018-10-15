Медики собираются привлечь родителей пациента за клевету

После публикации материала «Жители Динской: пока врач шел пешком, мы спасали жизнь ребенка» в редакцию «РВС» обратился заведующий отделением скорой медицинской помощи БУЗ МО Динской район Петр Барков: «Я буду подавать в суд за клевету!» – отметил врач и пригласил журналиста «РВС», чтобы дать подробный комментарий по поводу случившегося 5 октября.

«Женщина обратилась не только в "РВС". Она позвонила на горячую линию Минздрава 7 октября, на третий день после того, как ее сыну вызывали скорую. Все, что она тогда рассказала, сложно объяснить крайним эмоциональным возбуждением. Суть обращения. «Вызвали СМП 5.10.18. Ребенок задыхался. СМП не приехала, так как не было свободных машин. Фельдшер пришел пешком, заявитель настаивает на пояснениях». Я ей позвонил. Представился. В ответ – у меня 20 человек свидетелей, что скорая не приехала. Я ей говорю: но вы же сейчас в стационаре находитесь. В ответ: да. Но вас же туда привезла машина скорой помощи? Снова да. Так к вам приехала скорая помощь? Нет. Теперь она жалуется и на меня.

В обращении в Минздрав указано, что не было свободных машин. У нас работает система автоматической записи разговоров. Мы прослушали, диспетчер ясно сказала: уже выехала к вам бригада.

Системой ГЛОНАСС подтверждено, что в 19.13.49 машина находилась по указанному адресу.

На вызов отправляется ближайшая свободная бригада. Диспетчеры за этим следят. На этот случай отправили бригаду из поселка Агроном. Они возвращались с госпитализации, сигнал получили на улице Железнодорожной. Водитель развернулся, поехал на Спортивную. Остановился возле соседнего корпуса, к нему подошли люди, показали, куда нужно идти.

В любой организации, которая оказывает экстренную медицинскую помощь, правило номер один: все дети первого года жизни госпитализируются независимо от диагноза. А если есть какие-то сомнения – то дети первых трех лет жизни, а также беременные женщины. Никто фельдшера не уговаривал госпитализировать ребенка, он бы сделал это и так.

Буду писать заявление в полицию. Это клевета с привлечением СМИ. Если бы мы были виноваты, я принес бы свои извинения. Согласен, у каждого может быть своя интерпретация, свое мнение по поводу произошедшего, но когда привлекают СМИ и утверждают, что им не оказали помощь, я готов отстаивать правду.