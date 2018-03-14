"Нас заставляют голосовать на территории ЦРБ", - жалуются медики

Фото: gorodkirov.ru

"Нас заставляют голосовать на территории ЦРБ", - жалуются медики

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13 дней назад 18 марта 2018 годаВыборыВыборы 2018 годаВыборы президентаГолосованиеДинская ЦРБДинской районНовости Динского районаПрезидент России

Сразу два сотрудника Динской ЦРБ пожаловались на то, что им сказали в обязательном порядке участвовать в выборах на территории ЦРБ. «Нам позвонили и сообщили, что нужно принести с собой паспорт. На следующий день пришла женщина для того, чтобы сделать отметки. То есть 18 марта мы должны голосовать здесь, на территории ЦРБ», - пишет сотрудница медучреждения.

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По ее словам, сразу несколько человек возразили, сказав, что им не подходит этот вариант, а их избирательный участок находится в шаговой доступности от дома. «Я, например, хотела пойти на голосование с семьей, моей дочери 18 лет и для нее это первые выборы. Нам же ответили, что это приказ свыше и не обсуждается. Однако в итоге паспорта предоставили не все. Даже не знаю, что будет дальше и вообще законно ли это?» - подытожила медработник.

Другой сотрудник тоже остался недоволен таким раскладом вещей. Он живет в другом поселении и ехать в Динскую для того, чтобы поставить галочку за одного из кандидатов, ему не хочется.

Председатель ТИК Динская Александр Трофименко пояснил, что от него таких указаний точно не поступало. Любой гражданин может голосовать там, где желает. Для этого нужно было вплоть до 12 марта 2018 года подать заявление в пунктах приема. Кроме того, оформить его можно было в МФЦ или на портале госуслуг в Интернете. Если же граждане этого не сделали, то голосовать они могут только по месту регистрации.

Главный врач Динской ЦРБ Эдуард Асланян пояснил, что 18 марта проводится серьезное антитеррористическое мероприятие, на котором задействована большая часть сотрудников. «Руководствуясь этим, мы действительно часть врачебного и среднего медицинского персонала – тех, кто задействован в мероприятии, закрепили на участке, который находится на территории больницы», – прокомментировал главный врач.

По его словам, все это было сделано для того, чтобы задействованные в антитеррористическом мероприятии на территории ЦРБ сотрудники могли поучаствовать в выборах и отдать свой голос за любого из восьми кандидатов. Во избежание возникновения транспортных проблем для этих целей выделят автомобиль.

Медработники, которые в этот день не будут находится на территории больницы, по утверждениям главного врача, могут голосовать там, где посчитают нужным.

Комментарии

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Семён Горбунков
Семён Горбунков Баян Ширянов 10 дней назад

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4
Семён Горбунков
Семён Горбунков Stranger 10 дней назад

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5
Баян Ширянов
Баян Ширянов Семён Горбунков 10 дней назад

Ты чего несёшь,припадочный?...)) Иди проспись,придурок.

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-7
Баян Ширянов
Баян Ширянов 10 дней назад

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-7
Баян Ширянов
Баян Ширянов 10 дней назад

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-6
Семён Горбунков
Семён Горбунков Баян Ширянов 10 дней назад

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4
Баян Ширянов
Баян Ширянов 10 дней назад

Уважаемым жителям района - сообщение с оскорблениями касаются исключительно навозного жука под ником "Семён Горбунков" и его коллег по лишней хромосоме.Остальных покорнейше прошу извинить за грубость и агрессивный тон сообщений.

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-7
баяну- почтение наших братьев из Азии
баяну- почтение наших братьев из Азии 10 дней назад

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6
Сурен)) па паручени житили райони
Сурен)) па паручени житили райони Баян Ширянов 10 дней назад

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3
Семён Горбунков
Семён Горбунков Баян Ширянов 10 дней назад

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3
Баян Ширянов
Баян Ширянов 10 дней назад

Придурок.
1. Баян Ширянов - Бая́н Первитинович Ширя́нов (настоящее имя — Кирилл Борисович Воробьёв; 27 сентября 1964, Киров — 14 июня 2017) — русский писатель и журналист.
2. Педобир (от англ. Pedobear — досл. Педомедведь — интернет-мем, персонаж сетевого фольклора, представляющий собой антропоморфного медведя-педофила.

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-6
Баян Ширянов
Баян Ширянов Сурен)) па паручени житили райони 10 дней назад

Вот мой адрес - bogart23@list.ru. Присылай контакты, шакал.

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-7
Баян Ширянов
Баян Ширянов 10 дней назад

Горбунков, ты настолько тупой, что пишешь сообщения то под своим ником, но под заголовками разными, как сейчас, а то что IP не меняется - не понимаешь..)))) Дегенерат.

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-7
Баян Ширянов
Баян Ширянов 10 дней назад

Кировабад это Гянджа,Азербайджан.Учи географию,Сеня-дегенерат, это не Азия.

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-6
Семён Горбунков
Семён Горбунков Баян Ширянов 10 дней назад

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7
Семён Горбунков
Семён Горбунков Баян Ширянов 10 дней назад

Уменьши дозу! ДОЗУ УЕНЬШИ!!

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5
Хаккер
Хаккер Баян Ширянов 10 дней назад

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4
Семён Горбунков
Семён Горбунков Хаккер 10 дней назад

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3
Баян Ширянов
Баян Ширянов 10 дней назад

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-4
Stranger
Stranger 10 дней назад

Читал я этого Ширянова..Редкостная мерзость..Такая же, как и сообщения его реинкарнации..))))) В кои-то веки гражданин Горбунков в дискуссии выглядит адекватнее оппонента..

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6
Stranger
Stranger 10 дней назад

Редакции "РВС" стоило бы подумать о введении регистрации на сайте.

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5
-
- 9 дней назад

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1
Семён Горбунков
Семён Горбунков Stranger 9 дней назад

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1
Семён Горбунков
Семён Горбунков 7 дней назад

Смотрите люди, сколько моих постов удаляют... Вот вам и демократия! Вот вам и Коституционная свобода слова... А они про 76%...

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3
Баян Ширянов
Баян Ширянов 7 дней назад

Комментариев, а не постов,селюк..

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-4