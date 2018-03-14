"Нас заставляют голосовать на территории ЦРБ", - жалуются медики

Сразу два сотрудника Динской ЦРБ пожаловались на то, что им сказали в обязательном порядке участвовать в выборах на территории ЦРБ. «Нам позвонили и сообщили, что нужно принести с собой паспорт. На следующий день пришла женщина для того, чтобы сделать отметки. То есть 18 марта мы должны голосовать здесь, на территории ЦРБ», - пишет сотрудница медучреждения.

По ее словам, сразу несколько человек возразили, сказав, что им не подходит этот вариант, а их избирательный участок находится в шаговой доступности от дома. «Я, например, хотела пойти на голосование с семьей, моей дочери 18 лет и для нее это первые выборы. Нам же ответили, что это приказ свыше и не обсуждается. Однако в итоге паспорта предоставили не все. Даже не знаю, что будет дальше и вообще законно ли это?» - подытожила медработник.

Другой сотрудник тоже остался недоволен таким раскладом вещей. Он живет в другом поселении и ехать в Динскую для того, чтобы поставить галочку за одного из кандидатов, ему не хочется.

Председатель ТИК Динская Александр Трофименко пояснил, что от него таких указаний точно не поступало. Любой гражданин может голосовать там, где желает. Для этого нужно было вплоть до 12 марта 2018 года подать заявление в пунктах приема. Кроме того, оформить его можно было в МФЦ или на портале госуслуг в Интернете. Если же граждане этого не сделали, то голосовать они могут только по месту регистрации.

Главный врач Динской ЦРБ Эдуард Асланян пояснил, что 18 марта проводится серьезное антитеррористическое мероприятие, на котором задействована большая часть сотрудников. «Руководствуясь этим, мы действительно часть врачебного и среднего медицинского персонала – тех, кто задействован в мероприятии, закрепили на участке, который находится на территории больницы», – прокомментировал главный врач.

По его словам, все это было сделано для того, чтобы задействованные в антитеррористическом мероприятии на территории ЦРБ сотрудники могли поучаствовать в выборах и отдать свой голос за любого из восьми кандидатов. Во избежание возникновения транспортных проблем для этих целей выделят автомобиль.

Медработники, которые в этот день не будут находится на территории больницы, по утверждениям главного врача, могут голосовать там, где посчитают нужным.