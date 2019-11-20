Медицинская справка: получить сложнее, стоит дороже

22 ноября, в эту пятницу, вступает в силу новый порядок медосвидетельствования действующих и будущих водителей. В итоге стоимость медкомиссии может вырасти на порядок. Среди жителей через мессенджер WhatsApp распространяется информация о том, что стоимость комиссии на категории А, В с 22 ноября составит 5300, а на С, D, E — 7200 рублей.

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в Динскую поликлинику. Нам пояснили, что 21 ноября в Краснодаре будет проводиться краевое совещание с участием главных врачей и врачей-наркологов. Темой совещания станет новое законодательство. Как в итоге будет организована медкомиссия, станет известно там.

До 22 ноября медосвидетельствование водителей будет вестись в прежнем режиме по нынешнему законодательству.

А теперь поясним, в чем же весь сыр-бор.

По утвержденному приказом минздрава новому порядку медосвидетельствования, получить справку станет сложнее и дороже. В документе прописано, что теперь на медкомиссии будут брать на анализ мочу и кровь. Мочу — для определения в ней следов психоактивных веществ. Кровь — на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина, маркера регулярного употребления алкоголя. Именно они и прибавят цену комиссии.

По нынешнему законодательству алкоголизм не является противопоказанием для управления автомобилем. Противопоказания сейчас - психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ. А теперь, судя по описанным в законе нововведениям, наркоманов и алкоголиков хотят не допустить за руль.

Среди жителей эта информация вызвала резкое негодование. В разных городах наблюдаются очереди на медкомиссию — люди спешат пройти ее по старым ценам. Так как новые — слишком большая нагрузка для кошельков простых граждан.





