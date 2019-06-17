Медработники рассказали о своей профессии
14 июня 2018 года в Доме культуры станицы Динской отметили День медицинского работника.
Журналисту «РВС» удалось пообщаться с некоторыми из них и задать несколько вопросов:
Сколько лет вы уже трудитесь в медицине?
Как выбрали эту профессию?
Как семья относится к ненормированному рабочему дню, ночным вызовам?
Валентина Козаченко, старшая медицинская сестра неврологического отделения:
«Я работаю с 1982 года. После 8 класа поступила в медицинское училище. Можно сказать, призвание такое. Хотелось помогать людям. Семья относится с пониманием к моей работе. Всегда терпят и ждут».
Заведующая лабораторией Людмила Маколдина:
«Почти 25 лет я работаю в медицине. Моя мама – медик. Глядя на нее, я и решила, что буду помогать людям. Надо очень любить свою работу, что я и делаю. Семья относится к моему труду с уважением».
Алла Лядская, акушерка:
«Я работаю с 1971 года. Окончила медучилище. Немного поработала в Павловском районе, а затем приехала к родителям в Динскую и устроилась в ЦРБ. Я по знаку зодиака Близнецы, а им как раз и стоит становиться врачами или учителями».
Наталья Деносашвили, медицинская сестра отделения приемного покоя:
«Я в медицине с 1986 года. Всегда хотела трудиться в этой отрасли. Работа разнообразная, интересная. В сутки принимаем до 100 человек. Каждый случай – уникальный.
Дочка тоже хочет стать медсестрой. Семья поддерживает, уважает мой труд».
Галина Мадгазина, заместитель главного врача по детству и родовспоможению:
«Я тружусь уже 29 лет именно в Динском районе. Мой муж — военный, переехали сюда с 1990 года. И все это время работаю здесь.
Моя мама была фельдшером. Именно поэтому я все это видела с детства, даже помогала оказывать помощь, обрабатывать раны. Когда училась в школе, уже умела делать уколы, прослушивать стетоскопом. Все это было не просто так, я понимала, что стану врачом.
Сейчас моя племянница поступила на медицинский, да и дочь собирается учиться в этом же направлении.
Я всегда говорю, что педиатрами не становятся, педиатрами рождаются. Это очень ответственные люди, которые безмерно должны любить детей и находить подход к родителям.
Моя семья всегда меня поддерживает. Они — самые лучшие.
То, что мне присвоили почетное звание заслуженного работника здравоохранения Динского района, это не только моя заслуга, но и моих коллег, за что я им очень признательна. Также я хочу выразить благодарность главе МО Динской район Евгению Пергуну, совету МО Динской район, главному врачу ГБУЗ «Динская ЦРБ» Министерства здравоохранения Краснодарского края Эдуарду Асланян и, конечно же, моей службе».
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Спасибо вам! С праздником вас! Носите достойно свои звания!