Мероприятия к Международному дню борьбы с коррупцией

В связи с проведением Международного дня борьбы с коррупцией, работниками прокуратуры Динского района проведены публичные выступления в территориальных подразделениях Федеральных органов государственной власти, а также органах местного самоуправления. Выступили с докладами о национальных мерах по противодействию коррупции, в том числе:

ратификации Российской Федерацией Конвенции ООН против коррупции;

законодательстве РФ в сфере противодействии коррупции;

об основных нарушениях, выявляемых при осуществлении надзорной деятельности на территории района и принятых мерах прокурорского реагирования.

Кроме того, 28 ноября 2019 года в целях информирования общественности о национальных мерах по противодействию коррупции в рамках проведении Международного дня борьбы с коррупцией проведен круглый стол на тему: «Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения».

В его работе приняли участие сотрудники прокуратуры Динского района, представители следственного отдела по Динскому району СУ СК России по краю, отдела МВД России по Динскому району и студенты КубГАУ.

На заседании круглого стола были рассмотрены следующие вопросы:

принимаемые органами прокуратуры меры по противодействию коррупции;

о работе органов внутренних дел по противодействию коррупции;

развитие институтов и элементов гражданского общества как основные и определяющие факторы эффективной борьбы с коррупцией;

коррупционные формы деятельности в правоохранительной деятельности;

совершенствования законодательства в сфере противодействия коррупции.

Также были затронуты вопросы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, приведены статистические данные по противодействию коррупционным нарушениям.

Как сообщил «РВС» старший помощник прокурора Динского района Ислам Кунов, участники круглого стола отметили важность и значимость Международного дня борьбы с коррупцией в деле правового просвещения и развития правовой культуры молодежи, а также роль общественности в формировании нетерпимого отношения к коррупционному поведению.