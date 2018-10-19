26 октября 2018 года в Дворце культуры станицы Пластуновской пройдет выставка-презентация «День промышленности Краснодарского края в Динском районе».

Участие в ней примут промышленники и делегации из 19 муниципальных образований – городов Краснодара, Горячего Ключа, Армавира и 16 районов Кубани.

8.00–10.00 – заезд участников, оформление выставочных площадей.

10.00– 16.00 – работа выставки.

11.00– 11.15 – церемония официального открытия выставки.

11.15– 12.00 – осмотр экспозиций выставки.

11.30–15.00 – выступление творческих коллективов муниципального образования Динской район.

12.00– 13.30 – круглый стол «О поставках продукций промышленных предприятий Краснодарского края для благоустройства и формирования комфортной городской среды».

13.30– 14.00 – кофе-брейк.

14.00– 15.30 – круглый стол: «Об участии промышленных предприятий Краснодарского края в строительстве и комплектовании учреждений образовательной сферы».

15.30– 16.00 – кофе-брейк.

16.00 – закрытие выставки.