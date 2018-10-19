День промышленности Краснодарского края в Динском районе
26 октября 2018 года в Дворце культуры станицы Пластуновской пройдет выставка-презентация «День промышленности Краснодарского края в Динском районе».
Участие в ней примут промышленники и делегации из 19 муниципальных образований – городов Краснодара, Горячего Ключа, Армавира и 16 районов Кубани.
8.00–10.00 – заезд участников, оформление выставочных площадей.
10.00–16.00 – работа выставки.
11.00–11.15 – церемония официального открытия выставки.
11.15–12.00 – осмотр экспозиций выставки.
11.30–15.00 – выступление творческих коллективов муниципального образования Динской район.
12.00–13.30 – круглый стол «О поставках продукций промышленных предприятий Краснодарского края для благоустройства и формирования комфортной городской среды».
13.30–14.00 – кофе-брейк.
14.00–15.30 – круглый стол: «Об участии промышленных предприятий Краснодарского края в строительстве и комплектовании учреждений образовательной сферы».
15.30–16.00 – кофе-брейк.
16.00 – закрытие выставки.
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