День промышленности Краснодарского края в Динском районе

День промышленности Краснодарского края в Динском районе
Дворец культуры станицы Пластуновской.

День промышленности Краснодарского края в Динском районе

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10 часов назад 26 октября 2018Газета РВСДворец культурыДворец культуры станицы ПластуновскойДень промышленности Краснодарского края в Динском районеДинской районНовостиСтаница Пластуновская

26 октября 2018 года в Дворце культуры станицы Пластуновской пройдет выставка-презентация «День промышленности Краснодарского края в Динском районе».

Участие в ней примут промышленники и делегации из 19 муниципальных образований – городов Краснодара, Горячего Ключа, Армавира и 16 районов Кубани.

8.00–10.00  заезд участников, оформление выставочных площадей.

10.0016.00  работа выставки.

11.0011.15  церемония официального открытия выставки.

11.1512.00  осмотр экспозиций выставки.

11.3015.00  выступление творческих коллективов муниципального образования Динской район.

12.0013.30  круглый стол «О поставках продукций промышленных предприятий Краснодарского края для благоустройства и формирования комфортной городской среды».

13.3014.00  кофе-брейк.

14.0015.30  круглый стол: «Об участии промышленных предприятий Краснодарского края в строительстве и комплектовании учреждений образовательной сферы».

15.3016.00  кофе-брейк.

16.00  закрытие выставки.

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