Мероприятия с участием более 100 человек запретили на Кубани

Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края 17 марта.

Вениамин Кондратьев провел заседание краевого оперативного штаба, в ходе которого обсуждались меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Главным вопросом стало ограничение проведения массовых мероприятий, где вероятность заболеть увеличивается.

Глава администрации Кубани дал распоряжение ограничить спортивные, зрелищные, публичные и иные мероприятия с участием свыше 100 человек. Запрет будет действовать на территории всего Краснодарского края до 1 мая.

Как уже писала “РВС”, в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики края, с 18 марта вводится режим свободного посещения школ и детских садов.

Школьные каникулы продлят до 11 апреля. На особый режим работы уже перешли больницы, социальные учреждения для престарелых людей и инвалидов, детские дома.

Сейчас в крае созданы 43 пункта обсервации. Это изолированные помещения, где осуществляется непрерывное медицинское наблюдения за людьми, вернувшимися из очагов заражения коронавирусом.