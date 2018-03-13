Местный житель: в Васюринской грабят дома, почту и банкомат

В Васюринской увеличилось количество ограблений. С таким заявлением в «РВС» обратился житель поселения. По его словам, 12 марта злоумышленники пробрались на почту. «Перевернули там все посылки и вроде даже деньги забрали», – рассказывает местный житель. Но это не единичный случай. Станичник утверждает, что за неделю до этого грабители пытались взломать банкомат на пересечении улиц Матвеевской и Луначарского. «Насколько я знаю, сейфовую ячейку преступникам унести не удалось, но в стене дыра, все раскурочено», – продолжил мужчина. Также ему известно о проникновении в один из магазинов, но какой ущерб нанесен учреждению, он не в курсе.

По станице распространяется неутешительная информация: воры проникают не только в различные заведения, но и в дома простых жителей. По слухам, их уже более 10 за последние 3 месяца. «Так, к одной женщине залезли в дом, наследили, все перевернули, унесли деньги, украшения», – поведал об еще одном известном ему факте станичник.

Мужчина утверждает, что дело касается не только ценных вещей, воруют даже гусей, уток. «Хочется предостеречь местных: заводите собак-охранников, устанавливайте видеокамеры, делайте все, чтобы как-то обезопасить свой дом. Очень бы хотелось, чтобы и полиция обратила внимание, возможно, усилила патрулирование», – подытожил местный житель.