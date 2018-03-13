Местный житель: в Васюринской грабят дома, почту и банкомат
В Васюринской увеличилось количество ограблений. С таким заявлением в «РВС» обратился житель поселения. По его словам, 12 марта злоумышленники пробрались на почту. «Перевернули там все посылки и вроде даже деньги забрали», – рассказывает местный житель. Но это не единичный случай. Станичник утверждает, что за неделю до этого грабители пытались взломать банкомат на пересечении улиц Матвеевской и Луначарского. «Насколько я знаю, сейфовую ячейку преступникам унести не удалось, но в стене дыра, все раскурочено», – продолжил мужчина. Также ему известно о проникновении в один из магазинов, но какой ущерб нанесен учреждению, он не в курсе.
По станице распространяется неутешительная информация: воры проникают не только в различные заведения, но и в дома простых жителей. По слухам, их уже более 10 за последние 3 месяца. «Так, к одной женщине залезли в дом, наследили, все перевернули, унесли деньги, украшения», – поведал об еще одном известном ему факте станичник.
Мужчина утверждает, что дело касается не только ценных вещей, воруют даже гусей, уток. «Хочется предостеречь местных: заводите собак-охранников, устанавливайте видеокамеры, делайте все, чтобы как-то обезопасить свой дом. Очень бы хотелось, чтобы и полиция обратила внимание, возможно, усилила патрулирование», – подытожил местный житель.
Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступлений.
Полиция продолжает призывать граждан соблюдать простые правила, которые позволят минимизировать вероятность кражи. Если есть возможность, установите в квартире (доме) охранную сигнализацию. Отдайте предпочтение металлическим дверям и надежным замкам с секретом, они довольно устойчивы к различным манипуляциям по вскрытию. О поездке не стоит говорить всем, особенно малознакомым людям. Воздержитесь от постов в социальных сетях, раскрывающих ваши планы. Подобные публикации – настоящая находка для преступников. Оставляя дом без присмотра, не следует класть ключ под коврик либо в другое доступное место для нежеланных гостей. И, конечно, во время отъезда крупные суммы денег и драгоценности лучше оставьте у родственников или сдайте на хранение в банк.
Комментарии
в селе Первореченском тоже есть случаи и попытки ограбления
Это провокации ГОСДЕПА, аспиды хотят сорвать выборы нашего любимого Владимира Владимировича. Ответим этим гадам массовым посещением избирательных участков и усилением своей бдительности.
Пральнааааааааааа!! Енто евойные пиндосы аспиды и йихнии дружки - госдеп, пятая калона и лично Трамп-мироед! Накинулись гангстеры на наш рыйён, нехристи! Сплатим ишо платнишэ наши ряды вакрук .............. сами знаити каво... ВСЕ на выборА и галасим у единам парыве!
Посовместительству, в руки цветочек, на фэйс тупую улыбку (из инстаграм), разгладил манишки голубенького прикида и прямиком к урночке, забрось своё голосишко для вождя. Ах, да! Ты ж чувачок городской, али уже открипилси к нашему району?
Преступный элемент, видать, к выборам хочет подойтить с перевыполнением плана на своём фронте работ.
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