В редакцию «РВС» обратился житель Воронцовской. Мужчина прожил здесь всю свою жизнь. Как он рассказывает, раньше эта станица была одной из самых красивых в Динском районе. Затем она начала постепенно ветшать, приходить в запустение.

Молодежь уезжает из Воронцовской в поисках лучшей жизни и больших зарплат.

Как рассказывает местный житель, здесь совсем негде отдохнуть: нет приличных заведений, центров досуга. «Поэтому и спиваются. В парке с обеда уже с бутылками сидят. Мамы с маленькими детьми – и те пьют. А ближе к вечеру и вовсе рядом проходить страшно: ругань, драки, музыка орет из машин. И никто не контролирует весь этот беспредел», – рассказывает пенсионер.

Мы вместе с ним направляемся к парку. Только 11 часов утра, а на лавочке уже сидят молодые люди и распивают алкогольные напитки. Рядом стоит женщина с ребенком в коляске. Она тоже держит в руках бутылку с пивом.

Далее идем через дорогу – к детской площадке, в некоторых местах трава там по пояс взрослому человеку. Как рассказывает мужчина, не косят ее почти никогда.

ЗДАНИЕ ПОЧТЫ

Наша экскурсия продолжается. Приходим в местное отделение почты. Ветхое здание, которому уже не один десяток лет. Мужчина рассказывает, как несколько дней назад он сюда приехал по делам, а пройти не смог – в коридоре лежала гадюка.

Заходим внутрь – змей нет, только верный охранник Тузик мирно дремлет под стульями. Здание находится не в лучшем состоянии: обветшалые стены, которые когда-то были покрашены в синий цвет, стекол в оконных рамах почти нигде нет. Наверное, от грабителей местную почту охраняет лишь икона, которая висит над входом, да верный Тузик.

«Самое обидное, что рядом стоит пустое капитальное здание, куда можно перенести это отделение, там и отопление есть, да и выглядит куда лучше», – жалуется мужчина.

ПОЖАР

Далее отправляемся на окраину станицы, где еще тлеют остатки растительности после вчерашнего пожара. Как рассказывает пенсионер, вечером загорелся камыш, сильный ветер разогнал огонь по периметру, в итоге он чуть не дошел до жилых домов. Приехали пожарные и МЧС, начали тушить. Как говорит мужчина, у них закончилась жидкость, а гидрантов нет – добрать воды невозможно.

«Сами тушили, кто чем может. А то так бы и дома погорели. Уже сколько часов прошло, а до сих пор тлеет», – показывает на зону возгорания воронцовец.

ПРОБЛЕМЫ

«Раньше тут болото было. А сейчас вот выделили землю для многодетных семей. Разве же здесь строиться можно?! Первый дождь пройдет – и поплывет все», – негодует мужчина.

Буквально в нескольких метрах отсюда видим свалку – прямо возле жилых дворов. Местный житель рассказывает, что «свои» мусор и привозят, сами засоряют станицу.

«Здесь же вон трава выше человеческого роста. Никто ее не косит. Уже лисы и волки бегают, живность у людей воруют. Только не запри на ночь сарай – быстро не досчитаешься кур», – делится пенсионер.

Показал он и выбоины на дорогах станицы – проезжая часть возле зернотока усыпана пшеницей, она высыпается из машин, которые «скачут по ямам».

Не забыл и о знаках, которые проволокой примотали к старым столбам. Жаловался еще, что в местной «лечебнице» нет стационарного телефона – многие пенсионеры просят его установить.

“Обидно, что такая красивая станица умирает, брошена на произвол судьбы. Мы очень надеемся, что на наши беды обратят внимание и помогут с ними справиться“ - надеется мужчина.

Как рассказал мужчина, проблем в Воронцовской много, все и не сосчитать.