Мы сделали запрос в администрацию Васюринского сельского поселения. В ведомстве рассказали следующее.

Будет ли освещение?

Благоустраивают территорию станицы в рамках муниципальной программы “Благоустройство территории Васюринского сельского поселения”.

“Исходя из принципов разумности и целесообразности первоначально благоустраиваются густонаселенные районы с интенсивным движением транспорта и пешеходов”, - отмечают в госучреждении.

Там рассказали, что восточная часть Васюринской, о которой идет речь, начала осваиваться в конце 1980-х - начале 1990-х годов и до настоящего времени большая часть земельных участков на данной территории не освоена.

Согласно книгам похозяйственного учета лиц, проживающих в домовладениях, там нет, фактически на переулке находятся три недостроенных дома.

В 2019-2020 годах на Железнодорожной, Ленина, Ставского, в местах интенсивного движения автотранспорта и пешеходов администрация сделала 2 км тротуаров, поблизости от переулка Хадыженского проведено около километра линий уличного освещения.

В 2020 году получены документы и установлен новый узел учета в западной части Луначарского (14-й край), а также поданы документы на рассмотрение технологической возможности увеличения протяженности уличного освещения в ее восточной части (13-й край).

Кто отвечает за тротуар?

Собственники земельных участков должны содержать их и прилегающую территорию в надлежащем состоянии, которое соответствует санитарным нормам. Запрещено допущение зарастания участка и прилегающей территории сорной растительностью. Покос и прополка должны осуществляться регулярно, по мере отрастания сорной растительности, более чем на 20 см.

Фактически именно за тротуаром по Луначарского от Выгонной до переулка Хадыженского уход осуществляется работниками МКУ “Васюринское”, так как в данной части улицы Луначарского жилых домов практически не имеется.