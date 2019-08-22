Старомышастовцы:

В ночь с 21 на 22 августа 2019 года в станице Старомышастовской произошло убийство. Сегодня в «РВС» об этом сообщили местные жители.

По их словам, женщину зарезали и подожгли ее дом.

Журналист «РВС» выехала на место происшествия, где пообщалась с соседями погибшей.

Они рассказали, что женщина последний год жила с внуком. Но сейчас его местоположение неизвестно.

«Не могу поверить в то, что произошло. Да я же только вчера под вечер их видела вдвоем — с магазина шли. Он сумки нес. Шли, спокойно разговаривали. Ничего не предвещало беды», - рассказывает соседка.

Местные жители говорят, что семья была благополучная, никогда никаких ссор не слышали. Женщина была очень приветливая, всегда здоровалась, общалась, следила за собой, хорошо выглядела.

Никто из соседей не может даже предположить, что могло стать причиной этой трагедии и кто на самом деле виноват в произошедшем.

Криков никто не слышал. Все проснулись от того, что приехала пожарная машина.

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника Динского пожарно-спасательного гарнизона Султан Аджигельдиев, в 0.38 пожарный расчет выехал сразу после получения вызова, в 0.49 прибыли на место происшествия. В 0.52 возгорание было ликвидировано.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров — это было загорание вещей.

«РВС» ожидает комментарий от Следственного Комитета.



