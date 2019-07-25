Международный день шахмат отметили турнирами

20 июля, в Международный день шахмат в центральном парке станице Динской провели 2 турнира, посвященных этому спорту.

Первый — среди взрослых. В нем также приняли участие школьники старших классов. Второй — среди детей.

Во взрослом турнире участвовали 3 чемпиона Динского района, которые и стали победителями:

1 место: Анна Ким;

2 место: Алексей Козин;

3 место: Манас Маркарян.

Среди детей лучшими стали:

1 место: Клим Рублевский;

2 место: Максим Купцов;

3 место: Артем Меркулов.

Участники выражают благодарность директору парка Владимиру Воронину за помощь в организации и награждение победителей.

Всем участникам турниров вручили памятные значки.