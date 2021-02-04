Международным центром обучения хирургов стала Краевая больница

Международным центром обучения спинальных хирургов станет Краевая больница №1. Клиника стала референтным центром ведущей международной ассоциации вертебрологов AOSpine.

На обучение в краевую больницу будут приезжать стипендиаты-вертебрологи из Европы, Северной и Южной Америки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Курировать их будет назначенный программным директором заведующий нейрохирургическим отделением №3 Игорь Басанкин.

В ассоциации AOSpine более 28 000 спинальных хирургов по всему миру. Им необходимо постоянное повышение квалификации, обмен опытом. Возможно это не только на конференциях, но и на практике, во время работы в различных клиниках.

“Именно поэтому ассоциация определяет референтные центры, соответствующие общемировым требованиям, для обучения своих специалистов”, – передает слова Игоря Басанкина пресс-служба администрации Краснодарского края.

В ККБ №1 используют подходы в лечении патологии позвоночника, востребованные далеко за пределами России. Оборудование клиники позволяет проводить врачам операции любого уровня сложности. Они используют свои уникальные разработки и опыт лучших мировых клиник.