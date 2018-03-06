Международные наблюдатели ОБСЕ посетили Динской район

Сегодня, 6 марта 2018 года, редакцию «РВС» посетили представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), долгосрочные наблюдатели за выборами Российской Федерации Хелен Корнблум из США и Трон Хюсби из Норвегии.

Участники миссии по наблюдениям за выборами объяснили, что они провели время в Динском районе, общаясь с представителями разных организаций. Беседы с местными журналистами для них стандартная практика. Их цель – выяснить, как ведется агитация.

Еще в феврале 60 долгосрочных наблюдателей начали работу в разных регионах Российской Федерации, включая Краснодар. Их работа продолжится во время и после выборов. По итогам будет дана большая пресс-конференция.

Несколько дней назад краевые СМИ сообщали, что Хелен Корнблум и Трон Хюсби встречались с мэром Краснодара Евгением Первышовым. Они пробудут в Краснодарском крае до 25 марта в составе Международной миссии по наблюдению Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ.

На наш вопрос, чем обосновано внимание к Динской, представители ОБСЕ/БДИПЧ ответили, что для полноты картины избирательного процесса они посещают самые разные населенные пункты – от больших городов до маленьких поселков и общаются со всеми заинтересованными сторонами и участниками процесса. Своим впечатлением от кампании в нашем районе иностранцы делиться не стали, пояснив, что это не в правилах миссии. Но сообщили, что отчет с общими выводами будет размещен на официальном сайте организации. Единственное, что в ходе беседы отметили Трон и Хелен, так это то, что на улицах они видят мало наглядной агитации.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Гражданам России предстоит выбрать из восьми кандидатов. Это Сергей Бабурин (кандидат партии «Российский общенародный союз»), выдвиженец КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, самовыдвиженец, действующий президент Владимир Путин, кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, председатель ЦК «Коммунистов России» Максим Сурайкин, председатель «Партии Роста» Борис Титов и кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский.

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