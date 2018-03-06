Международные наблюдатели ОБСЕ посетили Динской район

Международные наблюдатели ОБСЕ посетили Динской район
Фото: 163gorod.ru

Международные наблюдатели ОБСЕ посетили Динской район

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20 дней назад Выборы 2018Выборы президента РоссииНовости Динского районаОБСЕОБСЕ в Краснодарском крае

Сегодня, 6 марта 2018 года, редакцию «РВС» посетили представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), долгосрочные наблюдатели за выборами Российской Федерации Хелен Корнблум из США и Трон Хюсби из Норвегии.

Участники миссии по наблюдениям за выборами объяснили, что они провели время в Динском районе, общаясь с представителями разных организаций. Беседы с местными журналистами для них стандартная практика. Их цель – выяснить, как ведется агитация.

Еще в феврале 60 долгосрочных наблюдателей начали работу в разных регионах Российской Федерации, включая Краснодар. Их работа продолжится во время и после выборов. По итогам будет дана большая пресс-конференция.

Несколько дней назад краевые СМИ сообщали, что Хелен Корнблум и Трон Хюсби встречались с мэром Краснодара Евгением Первышовым. Они пробудут в Краснодарском крае до 25 марта в составе Международной миссии по наблюдению Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ.

На наш вопрос, чем обосновано внимание к Динской, представители ОБСЕ/БДИПЧ ответили, что для полноты картины избирательного процесса они посещают самые разные населенные пункты – от больших городов до маленьких поселков и общаются со всеми заинтересованными сторонами и участниками процесса. Своим впечатлением от кампании в нашем районе иностранцы делиться не стали, пояснив, что это не в правилах миссии. Но сообщили, что отчет с общими выводами будет размещен на официальном сайте организации. Единственное, что в ходе беседы отметили Трон и Хелен, так это то, что на улицах они видят мало наглядной агитации.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Гражданам России предстоит выбрать из восьми кандидатов. Это Сергей Бабурин (кандидат партии «Российский общенародный союз»), выдвиженец КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, самовыдвиженец, действующий президент Владимир Путин, кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, председатель ЦК «Коммунистов России» Максим Сурайкин, председатель «Партии Роста» Борис Титов и кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский.

Справка

  • (OSCE: англ. Organization for Security and Co-operation in Europe) или Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии.

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Голубому стрэнджэру
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Баян Ширянов
Баян Ширянов 15 дней назад

Предлагаю журналистам "РВС" тему для репортажа, который несомненно докажет их честность и неангажированность! Расскажите о том, что сегодня творится в Краснодаре в связи с приездом Отца Нации! Выразите своё отношение в связи к тому, что миллионный город стоит в гигантских пробках, а в некоторые районы просто невозможно попасть!..

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Лексус
Лексус 14 дней назад

Или пусть расскажут о результатах кипучей деятельности Пономарёва на предыдущем месте. Какие долги чувак оставил после себя. Не, им проще удалять неугодные камменты. А так, они очень смелые, пока не получат оплеуху от власти.

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Семён Горбунков
Семён Горбунков Stranger 14 дней назад

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Семён Горбунков
Семён Горбунков Stranger 13 дней назад

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