Мичуринцы могли остаться без тепла зимой

Прокуратурой Динского района в ходе проверки соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере при организации теплоснабжения жителей Мичуринского сельского поселения Динского района установлено, что ООО «Агроном эплпрод» является единственным поставщиком тепла гражданам, проживающих в многоквартирных домах указанного муниципального образования, а также таких социально-значимых объектов, как школа, детский сад, дом культуры и медицинская амбулатория.

"В связи с образовавшейся у ООО «Агроном эплпрод» задолженностью по оплате за газ перед ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар», ресурсоснабжающая организация намеревалась с конца декабря 2018 года ограничить подачу газа котельной.

В связи с тем, что прекращение газоснабжения котельной могло привести к прекращению подачи тепла гражданам в холодное время года, прокуратурой района руководителю ресурсоснабжающей организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере газоснабжения.

В результате принятых мер подача тепла населению не ограничивалась, ООО «Агроном эплпрод» приняты меры к погашению задолженность по оплате за газ", - сообщает помощник прокурора Динского района Михаил Бегин.

Ранее "РВС" писала о том, что в квартирах жителей поселка Агроном появилась плесень.